Ексзаступник міністра праці РФ Скляр покінчив із життям, - росЗМІ
Колишній заступник голови Мінпраці РФ Олексій Скляр був знайдений мертвим у своєму будинку в Москві. Попередньо, він наклав на себе руки. У нього вогнепальне поранення.
Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пишуть, що перед смертю він нібито розіслав повідомлення своїм близьким та друзям, в якому звинуватив свою дружину.
"Ви читаєте мого листа, коли мене вже немає. В усьому винна моя дружина", - йшлося у листах.
Дружина Скляра не стала коментувати ситуацію.
Причини
РосЗМІ пишуть, що у подружжя протягом кількох років були конфлікти та скандали.
Скляр обіймав посаду заступника міністра праці та соціального захисту Росії з 2018 по 2022 рік.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він ще міг "випадково" ... впасти в камін.
-Ты суслика видишь?
- Нет.
-А он эсть.
Особисто знав двох, де була любов-морков, але жінки попадались на передок слабкі ...
дивись як треба