Ексзаступник міністра праці РФ Скляр покінчив із життям, - росЗМІ

Ексзаступник міністра праці РФ Скляр покінчив із життям

Колишній заступник голови Мінпраці РФ Олексій Скляр був знайдений мертвим у своєму будинку в Москві. Попередньо, він наклав на себе руки. У нього вогнепальне поранення.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Подробиці

Пишуть, що перед смертю він нібито розіслав повідомлення своїм близьким та друзям, в якому звинуватив свою дружину.

"Ви читаєте мого листа, коли мене вже немає. В усьому винна моя дружина", - йшлося у листах.

Дружина Скляра не стала коментувати ситуацію.

Причини

РосЗМІ пишуть, що у подружжя протягом кількох років були конфлікти та скандали.

Скляр обіймав посаду заступника міністра праці та соціального захисту Росії з 2018 по 2022 рік.

Автор: 

росія (69676) самогубство (679)
Топ коментарі
+23
Кацапи, підтримуйте цей челендж Скляра.
показати весь коментар
15.01.2026 12:37 Відповісти
+19
А чому він застрелився, тому що у вікно випхнути не змогли, а новачок він пити категорично не хотів
показати весь коментар
15.01.2026 12:36 Відповісти
+10
"Самогубство клієнта"- курс лекцій "прибиральників" фсб.
показати весь коментар
15.01.2026 12:36 Відповісти
"Самогубство клієнта"- курс лекцій "прибиральників" фсб.
показати весь коментар
15.01.2026 12:36 Відповісти
Ніби дурничка, а приємно...
показати весь коментар
15.01.2026 14:23 Відповісти
А чому він застрелився, тому що у вікно випхнути не змогли, а новачок він пити категорично не хотів
показати весь коментар
15.01.2026 12:36 Відповісти
Ну-у випасти з вікна приватного будинку (2-3 поверхи) не по ФенШую.
Він ще міг "випадково" ... впасти в камін.
показати весь коментар
15.01.2026 13:53 Відповісти
Кацапи, підтримуйте цей челендж Скляра.
показати весь коментар
15.01.2026 12:37 Відповісти
"Cherchez la femme" -
показати весь коментар
15.01.2026 12:42 Відповісти
підкаблучник
показати весь коментар
15.01.2026 12:45 Відповісти
Мабуть дружина не підтримувала сво. а він не зміг цього стєрпєть
показати весь коментар
15.01.2026 12:45 Відповісти
Госпадє, ну як малі діти, їй-богу! Та ***@ся вона наліво і направо, яке там есвео!??...
показати весь коментар
15.01.2026 12:48 Відповісти
Ну так її ж перли, не міністра. Не бачу звязку.
показати весь коментар
15.01.2026 12:51 Відповісти
Не туди дивишся. Міністру на Новий рік дєд мароз подарував светра з оленями...
показати весь коментар
15.01.2026 12:56 Відповісти
Якби всі ті стрілялись чиїх жінок перли інші- то в нас би не залишилось чоловіків.
показати весь коментар
15.01.2026 13:17 Відповісти
Звичайно що не всі. Є такі, що вішаються, топляться, труяться...Я вже не говорю про вплив зайвої хромосоми😁
показати весь коментар
15.01.2026 13:25 Відповісти
Мало того що не всі- не знаю ні одного з точення хто б укоротив свого віку через те що жінка гульнула.
показати весь коментар
15.01.2026 13:28 Відповісти
Як сказано в одному "кіношедеврі" допід@рської епохи:
-Ты суслика видишь?
- Нет.
-А он эсть.
Особисто знав двох, де була любов-морков, але жінки попадались на передок слабкі ...
показати весь коментар
15.01.2026 13:38 Відповісти
Оце його Жонка. З російських ресурсів фото
показати весь коментар
15.01.2026 12:56 Відповісти
На разок пішла би ! Но тільки на разок !
показати весь коментар
15.01.2026 13:02 Відповісти
Потужна.
показати весь коментар
15.01.2026 13:18 Відповісти
І головне - может павтаріть!))
показати весь коментар
15.01.2026 13:26 Відповісти
Широкофюзеляэная! 👌
показати весь коментар
15.01.2026 13:30 Відповісти
🤣🤣🤣👍👍👍
показати весь коментар
15.01.2026 13:32 Відповісти
Знойная женщина, мечта поэта!
показати весь коментар
15.01.2026 17:09 Відповісти
І звали дружину - Віталік...
показати весь коментар
15.01.2026 12:49 Відповісти
Всеґо хоро-шеґо!
показати весь коментар
15.01.2026 12:45 Відповісти
Офігенна новина. На засРашці цих колишніх заступників міністрів не перерахувати. На х вони нам, Цензоре ? Помєр Єфім, ну і х с нім .
показати весь коментар
15.01.2026 12:46 Відповісти
У них там не часто міняють. Он коняка Лавров, десятиліттями на посаді.
показати весь коментар
15.01.2026 14:27 Відповісти
Кароши русьге...
показати весь коментар
15.01.2026 12:54 Відповісти
так покуй на це, аж страшно.
показати весь коментар
15.01.2026 13:00 Відповісти
Кабаєва, ти недопрацьовуєш!
дивись як треба
показати весь коментар
15.01.2026 13:12 Відповісти
Та хай вони разом з пуйлом всі самі себе і друг друга перестріляють
показати весь коментар
15.01.2026 13:20 Відповісти
Спрацювало 😁
показати весь коментар
15.01.2026 14:21 Відповісти
Клас! Нам сподобалось! Можна на біс? Он может йещо раз повторіть, как его дєди?
показати весь коментар
15.01.2026 14:31 Відповісти
Хахахаха лох! 🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.01.2026 14:52 Відповісти
Терміново познайомити цю чудову вдову з путлєром!!!
показати весь коментар
15.01.2026 14:52 Відповісти
Так пiхуй, що аж соромно .
показати весь коментар
15.01.2026 15:45 Відповісти
 
 