Ексзаступник міністра праці РФ Скляр покінчив із життям, - росЗМІ

Колишній заступник голови Мінпраці РФ Олексій Скляр був знайдений мертвим у своєму будинку в Москві. Попередньо, він наклав на себе руки. У нього вогнепальне поранення.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Пишуть, що перед смертю він нібито розіслав повідомлення своїм близьким та друзям, в якому звинуватив свою дружину.

"Ви читаєте мого листа, коли мене вже немає. В усьому винна моя дружина", - йшлося у листах.

Дружина Скляра не стала коментувати ситуацію.

РосЗМІ пишуть, що у подружжя протягом кількох років були конфлікти та скандали.

Скляр обіймав посаду заступника міністра праці та соціального захисту Росії з 2018 по 2022 рік.

