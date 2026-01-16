Прием заявок на отбор образцов ДНК у украинцев, чьи родственники пропали без вести, начат в Польше

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (ICMP) начала прием заявок на отбор ДНК-образцов от украинцев, проживающих в Польше и чьи родственники пропали без вести.

Об этом сообщила комиссия на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Об инициативе

"Если ваши близкие пропали в результате войны, а вы сейчас находитесь в Польше, вы можете подать заявку в МКЗБ и присоединиться к инициативе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кампания проводится в сотрудничестве с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Что нужно делать

Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму. Прием заявок продлится до 30 января 2026 года.

