Прием заявок на отбор образцов ДНК у украинцев, чьи родственники пропали без вести, начат в Польше
Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (ICMP) начала прием заявок на отбор ДНК-образцов от украинцев, проживающих в Польше и чьи родственники пропали без вести.
Об этом сообщила комиссия на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Об инициативе
"Если ваши близкие пропали в результате войны, а вы сейчас находитесь в Польше, вы можете подать заявку в МКЗБ и присоединиться к инициативе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что кампания проводится в сотрудничестве с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Что нужно делать
Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму. Прием заявок продлится до 30 января 2026 года.
А в Україні це зробити не можна?