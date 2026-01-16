РУС
Прием заявок на отбор образцов ДНК у украинцев, чьи родственники пропали без вести, начат в Польше

Отбор образцов ДНК у украинцев в Польше

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (ICMP) начала прием заявок на отбор ДНК-образцов от украинцев, проживающих в Польше и чьи родственники пропали без вести.

Об этом сообщила комиссия на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Об инициативе

"Если ваши близкие пропали в результате войны, а вы сейчас находитесь в Польше, вы можете подать заявку в МКЗБ и присоединиться к инициативе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кампания проводится в сотрудничестве с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Что нужно делать

Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму. Прием заявок продлится до 30 января 2026 года.

То це треба буде родичам їхати в Польщу?
А в Україні це зробити не можна?
