Прийом заявок на відбір зразків ДНК в українців, чиї родичі зникли безвісти, розпочато в Польщі
Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP) розпочала прийом заявок на відбір ДНК-зразків від українців, які проживають у Польщі і родичі яких зникли безвісти.
Про це повідомила комісія на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Про ініціативу
"Якщо ваші близькі зникли внаслідок війни, а ви зараз перебуваєте у Польщі, ви можете подати заявку до МКЗБ та долучитися до ініціативи", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кампанія проводиться у співпраці з Головним слідчим управлінням Національної поліції України й Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Що потрібно робити
Щоб подати заявку, потрбно заповнити форму. Прийом заявок триватиме до 30 січня 2026 року.
А в Україні це зробити не можна?