Прийом заявок на відбір зразків ДНК в українців, чиї родичі зникли безвісти, розпочато в Польщі

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP) розпочала прийом заявок на відбір ДНК-зразків від українців, які проживають у Польщі і родичі яких зникли безвісти.

Про це повідомила комісія на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про ініціативу

"Якщо ваші близькі зникли внаслідок війни, а ви зараз перебуваєте у Польщі, ви можете подати заявку до МКЗБ та долучитися до ініціативи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кампанія проводиться у співпраці з Головним слідчим управлінням Національної поліції України й Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також читайте: Для кращого пошуку зниклих по всьому світі розгорнули систему здачі ДНК для родичів українських захисників, - МВС

Що потрібно робити

Щоб подати заявку, потрбно заповнити форму. Прийом заявок триватиме до 30 січня 2026 року.

Також читайте: 150 000 ДНК-комплектів закуплено для ЗСУ: ДОТ посилює ідентифікацію загиблих