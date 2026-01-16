Новини
Прийом заявок на відбір зразків ДНК в українців, чиї родичі зникли безвісти, розпочато в Польщі

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP) розпочала прийом заявок на відбір ДНК-зразків від українців, які проживають у Польщі і родичі яких зникли безвісти.

Про це повідомила комісія на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Про ініціативу

"Якщо ваші близькі зникли внаслідок війни, а ви зараз перебуваєте у Польщі, ви можете подати заявку до МКЗБ та долучитися до ініціативи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кампанія проводиться у співпраці з Головним слідчим управлінням Національної поліції України й Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що потрібно робити

Щоб подати заявку, потрбно заповнити форму. Прийом заявок триватиме до 30 січня 2026 року.

Польща (9236) зниклий безвісти (229) ДНК (5)
То це треба буде родичам їхати в Польщу?
А в Україні це зробити не можна?
16.01.2026 10:12
 
 