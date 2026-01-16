Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России с 1 января

Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России, отказавшись даже от закупки минимальных контрактных объемов в около 12 мегаватт.

Как отмечается, экспорт российской электроэнергии в Китай вряд ли возобновится в 2026 году. Основной причиной остановки поставок называют рост экспортной цены, которая превысила внутренние тарифы на электроэнергию в Китае, что сделало закупки экономически невыгодными для Пекина.

Российская компания "Интер РАТ" поставляла в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт с Государственной электросетевой корпорацией Китая был заключен в 2012 году, он действует до 2037 года и предусматривает поставку около 100 млрд кВт-ч, или примерно 4 млрд кВт-ч в год.

В "Интер РАТ" заявили, что стороны продолжают изучать возможности торговли электроэнергией, а расторжение контракта по инициативе российской стороны не планируется. Китайская сторона также не выражала заинтересованности в прекращении действия договора.

Потребление и дефицит

В то же время в компании отметили, что рост потребления электроэнергии в энергосистеме Дальнего Востока и дефицит генерации ограничивают экспортные возможности, что и привело к сокращению поставок в Китай.

В 2012-2020 годах Россия экспортировала в Китай в среднем около 3 млрд кВт-ч электроэнергии в год. Пиковые показатели поставок были достигнуты в 2022 году, после чего объемы начали снижаться и в 2025 году упали до минимума.