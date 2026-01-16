Китай повністю припинив імпорт електроенергії з Росії з 1 січня

Китай із 1 січня повністю зупинив імпорт електроенергії з Росії, відмовившись навіть від закупівлі мінімальних контрактних обсягів у близько 12 мегават.

Про це повідомляє "Комерсант", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, експорт російської електроенергії до Китаю навряд чи відновиться у 2026 році. Основною причиною зупинки постачання називають зростання експортної ціни, яка перевищила внутрішні тарифи на електроенергію в Китаї, що зробило закупівлі економічно невигідними для Пекіна.

Російська компанія "Інтер РАТ" постачала до Китаю надлишки електроенергії з Далекого Сходу. Контракт із Державною електромережевою корпорацією Китаю було укладено у 2012 році, він діє до 2037 року та передбачає постачання близько 100 млрд кВт-год, або приблизно 4 млрд кВт-год на рік.

У "Інтер РАТ" заявили, що сторони продовжують вивчати можливості торгівлі електроенергією, а розірвання контракту з ініціативи російської сторони не планується. Китайська сторона також не висловлювала зацікавленості в припиненні дії договору.

Споживання та дефіцит

Водночас у компанії зазначили, що зростання споживання електроенергії в енергосистемі Далекого Сходу та дефіцит генерації обмежують експортні можливості, що й призвело до скорочення постачання до Китаю.

У 2012-2020 роках Росія експортувала до Китаю в середньому близько 3 млрд кВт-год електроенергії на рік. Пікових показників постачання досягли у 2022 році, після чого обсяги почали знижуватися й у 2025 році впали до мінімуму.