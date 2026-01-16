РУС
С утра произошло 98 боестолкновений: больше всего враг атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

зсу

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 98.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Блешня Черниговской области; Кучеровка, Рогизное, Рыжевка, Бачевск, Будки, Искрисковщина Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Враг нанес три авиаудара, сбросив три управляемые авиабомбы, осуществил 81 обстрел, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются, противник пытается продвигаться вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.
  • На Купянском направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев в районах Нововодяного и Колодезей.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться к позициям наших войск в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении противник 15 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещиевки, Иванополья, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 38 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 36 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степовое и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается.

Бои на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 21 боевое столкновение в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки. Семь из них продолжаются.
  • На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск и Приморское, в настоящее время одно сражение продолжается.
  • На Приднепровском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

