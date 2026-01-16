С утра произошло 98 боестолкновений: больше всего враг атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 98.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Блешня Черниговской области; Кучеровка, Рогизное, Рыжевка, Бачевск, Будки, Искрисковщина Сумской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Враг нанес три авиаудара, сбросив три управляемые авиабомбы, осуществил 81 обстрел, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются, противник пытается продвигаться вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.
- На Купянском направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев в районах Нововодяного и Колодезей.
На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться к позициям наших войск в районе Дроновки.
На Краматорском направлении противник один раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Миньковки.
На Константиновском направлении противник 15 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещиевки, Иванополья, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 38 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 36 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степовое и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 21 боевое столкновение в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки. Семь из них продолжаются.
- На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск и Приморское, в настоящее время одно сражение продолжается.
- На Приднепровском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
На Гуляйпільському напрямку бої продовжуються в районі Прилук, у напрямку Залізничного та в районі гуляйпільської школи-інтернату.
У Гуляйполі противник зачистив центральну частину міста і підтягує сили для зачистки західної околиці, після чого посилиться тиск у напрямку до Залізничного."