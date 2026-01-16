Від ранку відбулося 98 боєзіткнень: найбільше ворог атакував на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 98.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Блешня Чернігівської області; Кучерівка, Рогізне, Рижівка, Бачівськ, Будки, Іскрисківщина Сумської області.
Бої на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог задав три авіаудари, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 81 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.
- На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районах Нововодяного та Колодязів.
На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися до позиції наших військ у районі Дронівки.
На Краматорському напрямку противник один раз намагався вклинитися в нашу оборону у бік Міньківки.
На Костянтинівському напрямку противник 15 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 36 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське. Одне боєзіткнення триває.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулось 21 боєзіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки. Сім з них зараз тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ та Приморське, наразі один бій триває.
- На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Гуляйпільському напрямку бої продовжуються в районі Прилук, у напрямку Залізничного та в районі гуляйпільської школи-інтернату.
У Гуляйполі противник зачистив центральну частину міста і підтягує сили для зачистки західної околиці, після чого посилиться тиск у напрямку до Залізничного."