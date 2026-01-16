В Польше начались первые в этом году учения военных ВСУ

В Польше начались первые в 2026 году учения украинских военнослужащих.

Об этом в соцсети Х сообщил Генштаб Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Нынешние учения стартовали

"На польских полигонах начались первые в этом году учения для военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Подготовка боевых медиков

Отмечается, что одним из курсов является подготовка боевых медиков, основанная на опыте войны и стандартах тактической помощи раненым в боевых условиях (Tactical Combat Casualty Care - Тактическая помощь раненым в боевых действиях).

В польском Генштабе добавили, что обучение проходит в рамках Миссии военной помощи ЕС (EUMAM UA) и проводится Оперативным командованием миссии в Польше (CAT-C) на польском полигоне Жагань на юго-западе страны.

