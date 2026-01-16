У Польщі розпочалися перші в цьому році навчання військових ЗСУ

У Польщі розпочалися перші в 2026 році навчання українських військовослужбовців.

Про це в соцмережі Х повідомив Генштаб Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цьогорічні навчання стартували

"На польських полігонах розпочалися перші в цьому році навчання для військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Підготовка бойових медиків

Зазначається, що одним із курсів є підготовка бойових медиків, що базується на досвіді з війни та стандартах тактичної допомоги пораненим у бойових умовах (Tactical Combat Casualty Care - Тактична допомога пораненим у бойових діях).

У польському Генштабі додали, що навчання відбуваються в межах Місії військової допомоги ЄС (EUMAM UA) та проводяться Оперативним командуванням місії в Польщі (CAT-C) на польському полігоні Жагань на південному заході країни.

