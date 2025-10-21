Дев’ять країн НАТО підготують та оснастять бригаду ЗСУ в Польщі
Литва та вісім країн НАТО домовилися про навчання та оснащення української бригади у навчальному центрі в Польщі.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний меморандум підписали країни Балтії, Північної Європи та Польща.
Яку допомогу нададуть країни?
Країни-учасниці нададуть підтримку, яка включатиме постачання озброєння та техніки, а також навчання військовослужбовців, що дозволить підготувати українську бригаду відповідно до сучасних стандартів НАТО.
Для цієї ініціативи Литва надасть мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси та гранати.
Окрім цього, Литва передасть українській бригаді засоби боротьби з дронами та прилади нічного бачення литовського виробництва на суму близько 12 мільйонів євро.
Навчальний центр в Польщі
1 жовтня у Польщі розпочав роботу навчальний центр OP-LEGIO. Він розташований 160 кілометрів від кордону з Україною. Ініціативу очолює Норвегія, до якої приєднуються Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль