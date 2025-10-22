Девять стран НАТО подготовят и оснастят бригаду ВСУ в Польше

Литва и восемь стран НАТО договорились об обучении и оснащении украинской бригады в учебном центре в Польше.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает LRT.

Соответствующий меморандум подписали страны Балтии, Северной Европы и Польша.

Какую помощь окажут страны?

Страны-участницы окажут поддержку, которая будет включать поставки вооружения и техники, а также обучение военнослужащих, что позволит подготовить украинскую бригаду в соответствии с современными стандартами НАТО.

Для этой инициативы Литва предоставит мобильную учебную группу, учебные боеприпасы и гранаты.

Кроме этого, Литва передаст украинской бригаде средства борьбы с дронами и приборы ночного видения литовского производства на сумму около 12 миллионов евро.

Учебный центр в Польше

1 октября в Польше начал работу учебный центр OP-LEGIO. Он расположен в 160 километрах от границы с Украиной. Инициативу возглавляет Норвегия, к которой присоединяются Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Польша, Литва, Финляндия и Швеция.

