Девять стран НАТО подготовят и оснастят бригаду ВСУ в Польше
Литва и восемь стран НАТО договорились об обучении и оснащении украинской бригады в учебном центре в Польше.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает LRT, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий меморандум подписали страны Балтии, Северной Европы и Польша.
Какую помощь окажут страны?
Страны-участницы окажут поддержку, которая будет включать поставки вооружения и техники, а также обучение военнослужащих, что позволит подготовить украинскую бригаду в соответствии с современными стандартами НАТО.
Для этой инициативы Литва предоставит мобильную учебную группу, учебные боеприпасы и гранаты.
Кроме этого, Литва передаст украинской бригаде средства борьбы с дронами и приборы ночного видения литовского производства на сумму около 12 миллионов евро.
Учебный центр в Польше
1 октября в Польше начал работу учебный центр OP-LEGIO. Он расположен в 160 километрах от границы с Украиной. Инициативу возглавляет Норвегия, к которой присоединяются Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Польша, Литва, Финляндия и Швеция.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль