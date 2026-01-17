РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9130 посетителей онлайн
Новости Помощь украинцам в Швейцарии
7 705 26

Владел Porsche и совершал дорогие путешествия: в Швейцарии суд обязал украинца вернуть все полученные соцвыплаты

Судебный прецедент в Швейцарии: украинца обязали возместить соцвыплаты

Суд в Швейцарии обязал гражданина Украины, который приехал в страну в начале полномасштабного вторжения и получил временную защиту, вернуть более 67 тысяч франков (более 72,5 тысячи евро) социальной помощи.

Об этом пишет 24 heures, информирует Цензор.НЕТ.

Владел люксовым авто и путешествовал 

Отмечается, что 40-летний украинец прибыл в Швейцарию летом 2022 года и начал получать социальную помощь.

Однако в результате расследования выяснилось, что украинец владеет автомобилем Porsche стоимостью около 37 тысяч швейцарских франков.

Кроме этого, получатель социальной помощи совершил несколько поездок в Австрию, Францию, Италию, Германию, Португалию, Бельгию и Люксембург. Во время путешествий мужчина активно тратил значительные суммы, которые поступали на его счета, в частности в евро.

Читайте также: В Германии требуют более жесткой политики в отношении украинских мужчин призывного возраста

Что постановил суд?

В суде заявили, что расходы украинца не соответствуют задекларированным финансам. 

Суд обязал беженца из Украины вернуть 67 тыс. франков социальной финансовой помощи, которые он получал.

  • Что касается автомобиля украинца, то его признали имущественным активом.
  • Кроме того, швейцарский суд добился отмены выплат украинцу, отметив, что он может самостоятельно обеспечивать свои потребности, имея необходимые ресурсы.

Читайте также: Украинцы начали уезжать из Франции, Чехии, Бельгии, Эстонии и Литвы, – Евростат

Автор: 

беженцы (1744) помощь (8308) суд (25374) Швейцария (650)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Хитровиїбаний ''біженець''
показать весь комментарий
17.01.2026 01:26 Ответить
+19
по любому черговий прокурор інвалід на пенсії
показать весь комментарий
17.01.2026 01:49 Ответить
+15
Нізя казать бо він пенсіонер інвалід, працює в прокуратурі
показать весь комментарий
17.01.2026 01:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли народився українець, єврей заплакав.
показать весь комментарий
17.01.2026 01:21 Ответить
Дурня, чого б вони плакали коли вони Україною керують.
показать весь комментарий
17.01.2026 08:30 Ответить
Якась неправильна країна ця Швейцарія. І чому вони такі багаті?
показать весь комментарий
17.01.2026 01:26 Ответить
Хитровиїбаний ''біженець''
показать весь комментарий
17.01.2026 01:26 Ответить
Це той, що не попав до ВРУ, як слуга НЕ народу, від зеленського!!
Якийсь друг отих ригоАНАЛЬНИХ?!?!?
показать весь комментарий
17.01.2026 01:57 Ответить
прізвище цього бідосі? здається виїхав він також незаконно
показать весь комментарий
17.01.2026 01:29 Ответить
Нізя казать бо він пенсіонер інвалід, працює в прокуратурі
показать весь комментарий
17.01.2026 01:37 Ответить
Якби їм показали стоянки машин біля прокуратур, судів, чи податкових, вони би тому «біженцю» ще доплатили.
показать весь комментарий
17.01.2026 01:29 Ответить
Тут точно нема помилки ? це що за такі виплати кінські ? Виходить, що виплачували по 1.5 - 2 к євро. Якось не віриться, що вони там так гроші наліво і направо роздають.
П.С ШІ каже, що всередньому 200-500 дол, "Факти" в статті за 24рік кажуть, що там під 1000 доларів.
показать весь комментарий
17.01.2026 01:36 Ответить
виплачуються невеликі суми, значно більші йдуть на виплату комунальних послуг і медичного страхування біженців
показать весь комментарий
17.01.2026 01:45 Ответить
Я тоже обратил внимание. Какие-то баснословные выплаты.
показать весь комментарий
17.01.2026 02:00 Ответить
виплати діляться на карманні гроші і на хату. карманні приходять на банк.рахунок і ними можна вільно розпоряжатися. а за хату йдуть напряму квартироздавачу. коли скласти обидві суми, то вийде 1000,00. якщо карманні - це стандартний прожитковий мініму, то хата у когось більше, у когось менше.
показать весь комментарий
17.01.2026 08:51 Ответить
Я помню один карась российский на австралииймком форуме спрашивал когда сможет подавать на соцвыплаты после приезда по визе инвестора (2-3 миллиона долларов инвестиций)
показать весь комментарий
17.01.2026 01:47 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2026 07:00 Ответить
по любому черговий прокурор інвалід на пенсії
показать весь комментарий
17.01.2026 01:49 Ответить
От побачите, він ще повернеться в Україну після війни і буде дербанити гроші які будуть давати пострадавшим від війни
показать весь комментарий
17.01.2026 02:15 Ответить
Таких хитродупих багатенько і в Німеччині.

Суд Швейцарії все вирішив правильно.
показать весь комментарий
17.01.2026 02:52 Ответить
От якби ше йокнули штраф, на суму отриманих виплат.....
показать весь комментарий
17.01.2026 07:57 Ответить
якась куца стаття, судді не такі як в Україні виявились ))
показать весь комментарий
17.01.2026 02:59 Ответить
Хіба воно одно,їх тисячі
Судити і посадити в російську тюрму
показать весь комментарий
17.01.2026 04:33 Ответить
За замашками або прокурор, або суддя.
показать весь комментарий
17.01.2026 07:47 Ответить
хитрі і розумні не попадаються. а це падло, мало того що накрало з бюджета, так ще й ума не вистачило не палитися так явно
показать весь комментарий
17.01.2026 07:50 Ответить
..от же ж "іздєЛіє №2"..
може й УБД придбав у зєлєнскіх рєшал для подальшого руху у велику політику..
показать весь комментарий
17.01.2026 08:30 Ответить
Це добре, як поверне всі виплати, то поверніть його до України, він тут теж заборгував
показать весь комментарий
17.01.2026 09:05 Ответить
Там такий біженців на поршах багато... але прецендент створений.
показать весь комментарий
17.01.2026 09:23 Ответить
сиротка, остатки от царского режима януковича
показать весь комментарий
17.01.2026 09:24 Ответить
 
 