Владел Porsche и совершал дорогие путешествия: в Швейцарии суд обязал украинца вернуть все полученные соцвыплаты

Суд в Швейцарии обязал гражданина Украины, который приехал в страну в начале полномасштабного вторжения и получил временную защиту, вернуть более 67 тысяч франков (более 72,5 тысячи евро) социальной помощи.

Об этом пишет 24 heures, информирует Цензор.НЕТ.

Владел люксовым авто и путешествовал

Отмечается, что 40-летний украинец прибыл в Швейцарию летом 2022 года и начал получать социальную помощь.

Однако в результате расследования выяснилось, что украинец владеет автомобилем Porsche стоимостью около 37 тысяч швейцарских франков.

Кроме этого, получатель социальной помощи совершил несколько поездок в Австрию, Францию, Италию, Германию, Португалию, Бельгию и Люксембург. Во время путешествий мужчина активно тратил значительные суммы, которые поступали на его счета, в частности в евро.

Читайте также: В Германии требуют более жесткой политики в отношении украинских мужчин призывного возраста

Что постановил суд?

В суде заявили, что расходы украинца не соответствуют задекларированным финансам.

Суд обязал беженца из Украины вернуть 67 тыс. франков социальной финансовой помощи, которые он получал.

Что касается автомобиля украинца, то его признали имущественным активом.

Кроме того, швейцарский суд добился отмены выплат украинцу, отметив, что он может самостоятельно обеспечивать свои потребности, имея необходимые ресурсы.

Читайте также: Украинцы начали уезжать из Франции, Чехии, Бельгии, Эстонии и Литвы, – Евростат