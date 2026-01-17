Владел Porsche и совершал дорогие путешествия: в Швейцарии суд обязал украинца вернуть все полученные соцвыплаты
Суд в Швейцарии обязал гражданина Украины, который приехал в страну в начале полномасштабного вторжения и получил временную защиту, вернуть более 67 тысяч франков (более 72,5 тысячи евро) социальной помощи.
Об этом пишет 24 heures, информирует Цензор.НЕТ.
Владел люксовым авто и путешествовал
Отмечается, что 40-летний украинец прибыл в Швейцарию летом 2022 года и начал получать социальную помощь.
Однако в результате расследования выяснилось, что украинец владеет автомобилем Porsche стоимостью около 37 тысяч швейцарских франков.
Кроме этого, получатель социальной помощи совершил несколько поездок в Австрию, Францию, Италию, Германию, Португалию, Бельгию и Люксембург. Во время путешествий мужчина активно тратил значительные суммы, которые поступали на его счета, в частности в евро.
Что постановил суд?
В суде заявили, что расходы украинца не соответствуют задекларированным финансам.
Суд обязал беженца из Украины вернуть 67 тыс. франков социальной финансовой помощи, которые он получал.
- Что касается автомобиля украинца, то его признали имущественным активом.
- Кроме того, швейцарский суд добился отмены выплат украинцу, отметив, что он может самостоятельно обеспечивать свои потребности, имея необходимые ресурсы.
