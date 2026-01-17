УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7282 відвідувача онлайн
Новини Допомога українцям у Швейцарії
28 727 53

Володів Porsche та здійснював дорогі подорожі: у Швейцарії суд зобов’язав українця повернути всі отримані соцвиплати

Суд у Швейцарії зобов'язав громадянина України, який приїхав до країни на початку повномасштабного вторгнення та отримав тимчасовий захист, повернути більш як 67 тисяч франків (понад 72,5 тисячі євро) соціальної допомоги.

Про це пише 24 heures, інформує Цензор.НЕТ.

Володів люксовим авто та подорожував 

Зазначається, що 40-річний українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року та почав отримувати соціальну допомогу.

Проте в результаті розслідування з'ясувалося, що українець володіє автомобілем Porsche вартістю близько 37 тисяч швейцарських франків.

Крім цього, отримувач соціальної допомоги здійснив кілька поїздок до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу. Під час подорожей чоловік активно витрачав значні суми, які надходили на його рахунки, зокрема в євро.

Що постановив суд?

У суді заявили, що витрати українця не відповідають задекларованим фінансам. 

Суд зобов'язав біженця з України повернути 67 тис. франків соціальної фінансової допомоги, які він отримував.

  • Щодо авто українця, то його визнали майновим активом.
  • Окрім цього, швейцарський суд домігся скасування виплат українцю, зазначивши, що він може самостійно забезпечувати свої потреби, маючи необхідні ресурси.

Автор: 

біженці (2030) допомога (9084) суд (11843) Швейцарія (925)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
Хитровиїбаний ''біженець''
показати весь коментар
17.01.2026 01:26 Відповісти
+37
Нізя казать бо він пенсіонер інвалід, працює в прокуратурі
показати весь коментар
17.01.2026 01:37 Відповісти
+33
Якби їм показали стоянки машин біля прокуратур, судів, чи податкових, вони би тому «біженцю» ще доплатили.
показати весь коментар
17.01.2026 01:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурня, чого б вони плакали коли вони Україною керують.
показати весь коментар
17.01.2026 08:30 Відповісти
То кацапська вигадка. Щоб не згадували що коли народився кацап - заплакав весь світ й навіть Ісус.
показати весь коментар
17.01.2026 09:50 Відповісти
Так то кацапська манька- облігація і пише...
показати весь коментар
20.01.2026 11:08 Відповісти
Якась неправильна країна ця Швейцарія. І чому вони такі багаті?
показати весь коментар
17.01.2026 01:26 Відповісти
На историческом этапе они богаты минут 20. Жить сносно они начали с начала 20-го века и где то до конца 8-десятых.
Всю историю самым большим экспортом в Швейцарии были наемники. А больше ничего у них не было. Весь нейтралитет её строится на эффекте "неуловимого Джо". Ото шо то в горах нищее, при 5-ти дорогах никого в Европе не интереовало. При войнах армии Наполеон, Суворов просто проходили по территорти, наплевав на суверинитет и нейтральность. В век спутниковой навигации и атомных часов у швейцарских хронометров осталась узкая ниша премиального покупателя. После того как американцы продавили снятие самой самой большой тайны швейцарских вкладов, возникли новые офшоры, а крипта вообще закрыла интерес к швейцарским банкам.
Да, есть котов и кошек это от многовекового житья впроголодь традиция осталась.
Не та Швейцария уже, ох не та
показати весь коментар
17.01.2026 12:29 Відповісти
Так що? Термін "Швейцарська якість" це блеф?
показати весь коментар
17.01.2026 18:54 Відповісти
Нет. В мировом масштабе это очень узкий сегмент рынка.
Вы о часах? Точнейшие морские хронометры канули вместе с чайными клиперами. У детей Инстаграмма на руках смарт часы, а у всех в карманах телефоны.
Еще узкая ниша медицинского оборудования. Еще попытка конкурировать с арабскими офшорами. С другой стороны обеспечить прежний уровень жизни.
показати весь коментар
17.01.2026 19:52 Відповісти
+Точні металорізальні верстати , енергетичне обладнання (для наших ГЕС). Туризм гірськолижний. Давос.
показати весь коментар
17.01.2026 22:48 Відповісти
хто сказав, що швейцарія багата? ви бачили ціни там? бургер - 10 баксів! кому треба таке багатство, коли все що заробиш - то і витратиш....
показати весь коментар
17.01.2026 18:27 Відповісти
показати весь коментар
Це той, що не попав до ВРУ, як слуга НЕ народу, від зеленського!!
Якийсь друг отих ригоАНАЛЬНИХ?!?!?
показати весь коментар
17.01.2026 01:57 Відповісти
прізвище цього бідосі? здається виїхав він також незаконно
показати весь коментар
17.01.2026 01:29 Відповісти
показати весь коментар
Думаю, він виїхав, ще до закриття кордону.
показати весь коментар
17.01.2026 09:53 Відповісти
показати весь коментар
Тут точно нема помилки ? це що за такі виплати кінські ? Виходить, що виплачували по 1.5 - 2 к євро. Якось не віриться, що вони там так гроші наліво і направо роздають.
П.С ШІ каже, що всередньому 200-500 дол, "Факти" в статті за 24рік кажуть, що там під 1000 доларів.
показати весь коментар
17.01.2026 01:36 Відповісти
виплачуються невеликі суми, значно більші йдуть на виплату комунальних послуг і медичного страхування біженців
показати весь коментар
17.01.2026 01:45 Відповісти
Я тоже обратил внимание. Какие-то баснословные выплаты.
показати весь коментар
17.01.2026 02:00 Відповісти
виплати діляться на карманні гроші і на хату. карманні приходять на банк.рахунок і ними можна вільно розпоряжатися. а за хату йдуть напряму квартироздавачу. коли скласти обидві суми, то вийде 1000,00. якщо карманні - це стандартний прожитковий мініму, то хата у когось більше, у когось менше.
показати весь коментар
17.01.2026 08:51 Відповісти
В 2022 році на біженця зі статусом S виділялось десь 1700 франків в місяць (франк майже дорівнює євро).
Суми різні, в залежності від кантону.
Тобто, 1700 мінус щомісячне медстрахування, десь 400, мінус оренда житла, на руки видавали десь 400-500 франків.
показати весь коментар
17.01.2026 10:26 Відповісти
В Цюриху більш ніж 700 франків, але є такі що і нижче 400 фр. В Люцерні колись наші права качали через малі виплати у порівнянні з іншими кантонами...
показати весь коментар
18.01.2026 05:47 Відповісти
Ні. Немає помилки. Вам вже відповіли - окрім виплат на рахунок(кишенькові гроші) є ще іньші витрати на біженців. Йому , схоже, порахували загально. Вони вміють рахувати, не дурнійше "хитрозроблених" на Порше.
показати весь коментар
17.01.2026 10:51 Відповісти
В нашому кантоні кишенькові гроші це окрема виплата взагалі, така сама як наприклад витрати на миючі засоби та одяг. Але з 1 березня ця лафа закінчується, будуть сплачувати фіксовану ставку в залежності від кількості членів сім'ї ...
показати весь коментар
18.01.2026 05:44 Відповісти
Крім допомоги ще компенсація якоїсь частини житла, а це дуже не дешево.
показати весь коментар
17.01.2026 11:54 Відповісти
Тепер зрозумів. Всім подякував за відповіді.
показати весь коментар
17.01.2026 18:46 Відповісти
Я помню один карась российский на австралииймком форуме спрашивал когда сможет подавать на соцвыплаты после приезда по визе инвестора (2-3 миллиона долларов инвестиций)
показати весь коментар
17.01.2026 01:47 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2026 07:00 Відповісти
по любому черговий прокурор інвалід на пенсії
показати весь коментар
17.01.2026 01:49 Відповісти
От побачите, він ще повернеться в Україну після війни і буде дербанити гроші які будуть давати пострадавшим від війни
показати весь коментар
17.01.2026 02:15 Відповісти
Якщо прізвище не оприлюднять 99,9% буде.
показати весь коментар
17.01.2026 10:53 Відповісти
Таких хитродупих багатенько і в Німеччині.

Суд Швейцарії все вирішив правильно.
показати весь коментар
17.01.2026 02:52 Відповісти
От якби ше йокнули штраф, на суму отриманих виплат.....
показати весь коментар
17.01.2026 07:57 Відповісти
якась куца стаття, судді не такі як в Україні виявились ))
показати весь коментар
17.01.2026 02:59 Відповісти
так у ЄС судді працюють за зарплату
показати весь коментар
17.01.2026 09:59 Відповісти
зато українець стандартний
показати весь коментар
17.01.2026 11:43 Відповісти
Хіба воно одно,їх тисячі
Судити і посадити в російську тюрму
показати весь коментар
17.01.2026 04:33 Відповісти
За замашками або прокурор, або суддя.
показати весь коментар
17.01.2026 07:47 Відповісти
хитрі і розумні не попадаються. а це падло, мало того що накрало з бюджета, так ще й ума не вистачило не палитися так явно
показати весь коментар
17.01.2026 07:50 Відповісти
Для дерибану українського бюджету ні хитрості ні розуму не треба бо закони ніколи не працювали, підмасль кого треба і ти поза законом, ото воно убоге думало що і в Швейцарії так.🤔
показати весь коментар
17.01.2026 09:50 Відповісти
так щоб вони працювали, їх треба по-перше знати, а по-друге використовувати. а коли даєш українцю ситуацію і закон, то він все-рівно не знає, що з тим робити. він питає, кого найняти чи кому дати для вирішення питання.
показати весь коментар
17.01.2026 11:48 Відповісти
Розумні не обкладають а заробляють розумом.
показати весь коментар
17.01.2026 10:54 Відповісти
..от же ж "іздєЛіє №2"..
може й УБД придбав у зєлєнскіх рєшал для подальшого руху у велику політику..
показати весь коментар
17.01.2026 08:30 Відповісти
Це добре, як поверне всі виплати, то поверніть його до України, він тут теж заборгував
показати весь коментар
17.01.2026 09:05 Відповісти
Там такий біженців на поршах багато... але прецендент створений.
показати весь коментар
17.01.2026 09:23 Відповісти
сиротка, остатки от царского режима януковича
показати весь коментар
17.01.2026 09:24 Відповісти
Останнім часом стали приєзжати до Швейцарії "інваліди прокурори" вони приїжджають на своїх автівках та подають на статус С, приїжджають з жінками. Автівки звичайно тут інвалідам залишають. Но вони ж фейкови інваліди.
показати весь коментар
17.01.2026 13:38 Відповісти
Трудову повинність всім, які виплати??
показати весь коментар
17.01.2026 16:28 Відповісти
Поокурори, рагуляки, шльондри хабалки, бики з купленою інвалідністью. Ім'я їм легіон
показати весь коментар
17.01.2026 17:47 Відповісти
https://ibb.co/0kB8r5m
показати весь коментар
17.01.2026 18:09 Відповісти
Одразу зрозуміло, що зеленяра. Всі зеленяри - зрадники, злодії та бидло. Абсолютно кончене.
показати весь коментар
17.01.2026 19:28 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2026 21:29 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2026 09:11 Відповісти
 
 