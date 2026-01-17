Володів Porsche та здійснював дорогі подорожі: у Швейцарії суд зобов’язав українця повернути всі отримані соцвиплати

Суд у Швейцарії зобов'язав громадянина України, який приїхав до країни на початку повномасштабного вторгнення та отримав тимчасовий захист, повернути більш як 67 тисяч франків (понад 72,5 тисячі євро) соціальної допомоги.

Про це пише 24 heures, інформує Цензор.НЕТ.

Володів люксовим авто та подорожував

Зазначається, що 40-річний українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року та почав отримувати соціальну допомогу.

Проте в результаті розслідування з'ясувалося, що українець володіє автомобілем Porsche вартістю близько 37 тисяч швейцарських франків.

Крім цього, отримувач соціальної допомоги здійснив кілька поїздок до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу. Під час подорожей чоловік активно витрачав значні суми, які надходили на його рахунки, зокрема в євро.

Що постановив суд?

У суді заявили, що витрати українця не відповідають задекларованим фінансам.

Суд зобов'язав біженця з України повернути 67 тис. франків соціальної фінансової допомоги, які він отримував.

Щодо авто українця, то його визнали майновим активом.

Окрім цього, швейцарський суд домігся скасування виплат українцю, зазначивши, що він може самостійно забезпечувати свої потреби, маючи необхідні ресурси.

