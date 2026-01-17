Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 225 590 человек (+1 130 за сутки), 11 569 танков, 36 261 артсистема, 23 914 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 225 590 российских оккупантов.

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 225 590 (+1 130) человек / persons

танков - 11 569 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 914 (+6) ед.

артиллерийских систем - 36 261 (+31) ед.

РСЗО - 1 615 (+1) ед.

средства ПВО - 1 278 (+1) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 108 605 (+721) ед.

крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 74 601 (+115) ед.

специальная техника - 4 044 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

