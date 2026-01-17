РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 225 590 человек (+1 130 за сутки), 11 569 танков, 36 261 артсистема, 23 914 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

уничтожение российской пушки

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 225 590 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 225 590 (+1 130) человек / persons
  • танков - 11 569 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 914 (+6) ед.
  • артиллерийских систем - 36 261 (+31) ед.
  • РСЗО - 1 615 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 278 (+1) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 108 605 (+721) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 601 (+115) ед.
  • специальная техника - 4 044 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
