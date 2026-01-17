Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 225 590 человек (+1 130 за сутки), 11 569 танков, 36 261 артсистема, 23 914 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 225 590 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Потери армии РФ
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 225 590 (+1 130) человек / persons
- танков - 11 569 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 23 914 (+6) ед.
- артиллерийских систем - 36 261 (+31) ед.
- РСЗО - 1 615 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 278 (+1) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 108 605 (+721) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 601 (+115) ед.
- специальная техника - 4 044 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
tarasii smila #448870
показать весь комментарий17.01.2026 08:36 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль