УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11142 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 189 3

Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 225 590 осіб (+1 130 за добу), 11 569 танків, 36 261 артсистема, 23 914 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 225 590 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати армії РФ

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 225 590 (+1 130) осіб / persons
  • танків - 11 569 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 23 914 (+6) од.
  • артилерійських систем - 36 261 (+31) од.
  • РСЗВ - 1 615 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 278 (+1) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 108 605 (+721) од.
  • крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 74 601 (+115) од.
  • спеціальна техніка - 4 044 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дикі Шершні" уразили російський реактивний "Шахед". ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться: Дрони "Гострих Картузів" двома ударами зірвали штурм окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20784) Генштаб ЗС (8229) ліквідація (4719)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
17.01.2026 08:36 Відповісти
Останнім часом стабільно знищуються кацапські рсзв і ппо. Мадяр добре організував роботу сил безпілотних стстем ЗСУ. Цей рід військ варто було створити значно раніше - ще тоді, коли яйцекрад міністр-дилетант Резніков патякав про "весільні дрони".
показати весь коментар
17.01.2026 17:03 Відповісти
 
 