Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 225 590 осіб (+1 130 за добу), 11 569 танків, 36 261 артсистема, 23 914 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 225 590 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Втрати армії РФ
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 225 590 (+1 130) осіб / persons
- танків - 11 569 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 914 (+6) од.
- артилерійських систем - 36 261 (+31) од.
- РСЗВ - 1 615 (+1) од.
- засоби ППО - 1 278 (+1) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 108 605 (+721) од.
- крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 74 601 (+115) од.
- спеціальна техніка - 4 044 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tarasii smila #448870
показати весь коментар17.01.2026 08:36 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
✘
Luka Lukich #363772
показати весь коментар17.01.2026 17:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль