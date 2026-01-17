Распространял российские пропагандистские нарративы: из Эстонии выдворили россиянина, который представлял угрозу нацбезопасности
Эстония выдворила гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны.
Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина привлек внимание правоохранителей
Как рассказала пресс-секретарь полиции безопасности Марта Тууль, Арутюнян, который имел долгосрочный вид на жительство в Эстонии, привлек внимание тем, что распространял российские пропагандистские исторические нарративы.
В частности, на своей странице в соцсети Facebook он передавал приветствия коллегам из Росгвардии, "прославляя российские воинские подразделения как миротворцев".
Служил в российской армии
"Арутюнян по собственному желанию поступил на службу в российскую армию и является военнослужащим Вооруженных сил России, находящимся в резерве. Он отождествляет себя с подразделением армии государства-агрессора и убежден, что Россия проводит в Украине "специальную военную операцию", - рассказала пресс-секретарь полиции безопасности.
По словам Тууль, Департамент полиции и пограничной охраны ранее уже наказывали Арутюняна за демонстрацию российской военной формы и распространение символики, связанной с военными преступлениями.
"КаПо вместе с полицией из соображений безопасности выслали из Эстонии гражданина России и военнослужащего Арутюняна и ввели для него запрет на въезд в страны Шенгена", - говорится в сообщении полиции безопасности.
