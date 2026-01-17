РУС
1 485 26

Распространял российские пропагандистские нарративы: из Эстонии выдворили россиянина, который представлял угрозу нацбезопасности

Эстония депортировала гражданина РФ за распространение кремлевской пропаганды

Эстония выдворила гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны. 

Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина привлек внимание правоохранителей

Как рассказала пресс-секретарь полиции безопасности Марта Тууль, Арутюнян, который имел долгосрочный вид на жительство в Эстонии, привлек внимание тем, что распространял российские пропагандистские исторические нарративы.

В частности, на своей странице в соцсети Facebook он передавал приветствия коллегам из Росгвардии, "прославляя российские воинские подразделения как миротворцев".

Читайте также: Финляндия депортировала в Россию бывшего наемника ЧВК "Вагнера", который летом незаконно пересек финскую границу

Служил в российской армии

"Арутюнян по собственному желанию поступил на службу в российскую армию и является военнослужащим Вооруженных сил России, находящимся в резерве. Он отождествляет себя с подразделением армии государства-агрессора и убежден, что Россия проводит в Украине "специальную военную операцию", - рассказала пресс-секретарь полиции безопасности.

По словам Тууль, Департамент полиции и пограничной охраны ранее уже наказывали Арутюняна за демонстрацию российской военной формы и распространение символики, связанной с военными преступлениями.

"КаПо вместе с полицией из соображений безопасности выслали из Эстонии гражданина России и военнослужащего Арутюняна и ввели для него запрет на въезд в страны Шенгена", - говорится в сообщении полиции безопасности.

Читайте также: Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну: не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти проверку безопасности

+11
Естонцям-респект...
показать весь комментарий
17.01.2026 21:35 Ответить
+8
А могли б ще 15-20 років назад просто заборонити в'їзд. І зараз непотрібно було б їх виловлювать.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:39 Ответить
+7
Дурнопотила Лєнка скумбрія репостила повідомлення здавати позиціїї ЗСУ,її чоловік,тупий нарік полупокер в полукедах висміював Україну і за це винагорода у вигляді президента України .Країна можливостей *****
показать весь комментарий
17.01.2026 21:38 Ответить
Таких же персонажей и в Европе тысячи обитает. Если не десятки тысяч.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:38 Ответить
Оце щось цікавеньке. До речі Притула взяв свої слова назад. Каламутять явно

हनुमान् 🐒
@proctolog
·
16 січ.
😂 ***.. вони вже тупо обналом займаються, навіть вже не приховують. Тому к президенту ходили, відсотки обговорили. Просте питання: чому ОВА напряму у виробника не може купити (спитайте у нового дігітального МО, як він весь ринок дронів в цифру перевів)? А це на 25 (50%) більше дронів буде, а не в кішеню ПритулаСтернекам.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:40 Ответить
Посмотрите последнее видео Борислава Березы
С бизнесменом Сергеем Ваганяном
МИНДИЧ - ГЕЙТ ОТДЫХАЕТ !!!!
показать весь комментарий
17.01.2026 22:07 Ответить
От цікаво: В Україні є "хахли" ("ватні" українці). Тобто люди, які за етнічним походженням, є українцями, а за мисленням - кацапи...
А як називаються "ватні" вірмени?
показать весь комментарий
17.01.2026 21:45 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2026 21:48 Ответить
лавров
показать весь комментарий
17.01.2026 21:51 Ответить
Це - псевдонім фізичної особи... А мене цікавить загальна "групова" назва "ватяних" вірмен...
показать весь комментарий
17.01.2026 22:02 Ответить
Хачик і в Естонії хачик.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:02 Ответить
Обережніше... Бо адмін "яйця відкрутить", за розпалення міжнаціональної ворожнечі. Вжитий тобою термін - це образлива кличка представників усієї вірменської нації...
показать весь комментарий
17.01.2026 22:05 Ответить
Хачик (арм. Խաչիկ) - уменьшительный вариант от армянского имени Хачату́р (арм. Խաչատուր; дословно «данный крестом»). В переводе с армянского языка слово хач значит «крест», хачик соответственно «крестик».
показать весь комментарий
17.01.2026 22:47 Ответить
Тут значення не таке... Ми "хахлами" САМІ іменуємо своїх співвітчизників, "скацаплених манкуртів". А от чи іменують самі вірмени "хачиками" , своїх "манкуртів"?
показать весь комментарий
17.01.2026 23:08 Ответить
Калантаров ( лавров по матери), кургінян, сімонян, тисячі їх !!
показать весь комментарий
17.01.2026 22:31 Ответить
Мене цікавить термін, який визначає "групу "ватяних" вірмен...
показать весь комментарий
17.01.2026 22:33 Ответить
Треба заборонити Фейсбук. Там повно російських пропагандистських наративів!
показать весь комментарий
17.01.2026 21:52 Ответить
ну у фб можна самостійно заблокувати цю муть. А те рашистське одоробло не заблокуєш, його тільки пенделем в рашку
показать весь комментарий
17.01.2026 21:56 Ответить
И украинцам не мешало бы так поступать.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:58 Ответить
Тоді багато кого прийдеться випердолити, в першу чергу з влади.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:08 Ответить
це питання виживання,але з мудрого наріту нічого взяти
показать весь комментарий
17.01.2026 22:11 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2026 22:13 Ответить
Ара как там нян) Фото Аратюнана) увидите не забудьте хоть плюнуть)
показать весь комментарий
17.01.2026 22:15 Ответить
Аби не провалена дипломатія імені завгоспа , можно було б судити їх, це вже діло!! А потім на обмін - бо хомякі типу гіркіна верещали б - прутіін!! Визволі гуzzкого "чєловєка"
показать весь комментарий
17.01.2026 22:29 Ответить
Надо было зашарить при попытке к бегству.Их надо уничтожать чтобы не было войны
показать весь комментарий
17.01.2026 22:33 Ответить
А в Україні випускають таких поширювачів, та шо там поширювачів - там статті, були - державна зрада, хабарі у вр, - під залог у декілька міліонів гривень. Пилять, хто воює - де йде війна з рашизмом в Естонії чи в Україні. Шось з Україною чим подовше тим страшніше. Хоча 55% вже хочуть будь якого миру від уйла+гниди. Саме такі відсотки, майже, підтримують гниду в Україні - 53%. Все зійшлося. Тоді вже скоро мир.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:36 Ответить
 
 