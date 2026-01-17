Поширював російські пропагандистські наративи: з Естонії видворили росіянина, який становив загрозу нацбезпеці

Естонія видворила громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни. 

Чоловік привернув увагу правоохоронців

Як розповіла речниця поліції безпеки Марта Тууль, Арутюнян, який мав довгостроковий дозвіл на проживання в Естонії, привернув увагу тим, що поширював російські пропагандистські історичні наративи.

Зокрема, на своїй сторінці у соцмережі Facebook він передавав вітання колегам з Росгвардії, "прославляючи російські військові підрозділи як миротворців".

Читайте також: Фінляндія депортувала до Росії колишнього найманця ПВК "Вагнера", який влітку незаконно перетнув фінський кордон

Служив у російській армії

"Арутюнян за власним бажанням вступив на службу в російську армію і є військовослужбовцем Збройних сил Росії, який перебуває в резерві. Він ототожнює себе з підрозділом армії держави-агресора і переконаний, що Росія проводить в Україні "спеціальну воєнну операцію",- розповіла речниця поліції безпеки.

За словами Тууль, Департамент поліції і прикордонної охорони раніше вже карав Арутюняна за демонстрацію російської військової форми і поширення символіки, пов'язаної з воєнними злочинами.

"КаПо разом із поліцією з міркувань безпеки вислали з Естонії громадянина Росії та військовослужбовця Арутюняна і ввели для нього заборону на в'їзд до країн Шенгену",- йдеться у повідомленні поліції безпеки.

Читайте також: Латвія зобов’язала понад 800 росіян покинути країну: не змогли підтвердити знання латвійської мови і пройти перевірку безпеки

Естонцям-респект...
17.01.2026 21:35
Дурнопотила Лєнка скумбрія репостила повідомлення здавати позиціїї ЗСУ,її чоловік,тупий нарік полупокер в полукедах висміював Україну і за це винагорода у вигляді президента України .Країна можливостей *****
17.01.2026 21:38
А могли б ще 15-20 років назад просто заборонити в'їзд. І зараз непотрібно було б їх виловлювать.
17.01.2026 21:39
Естонцям-респект...
17.01.2026 21:35
Так це ж родич, отих **********, баширова і петрова !!!
Молодці, вигнали в алапаєвськ московита, щоб він там гадив оркам на голову!!
18.01.2026 01:00
Дурнопотила Лєнка скумбрія репостила повідомлення здавати позиціїї ЗСУ,її чоловік,тупий нарік полупокер в полукедах висміював Україну і за це винагорода у вигляді президента України .Країна можливостей *****
17.01.2026 21:38
Таких же персонажей и в Европе тысячи обитает. Если не десятки тысяч.
17.01.2026 21:38
Сотні. Тільки в Німеччині кацапів стільки, що капець. Досі сумують за ГДР.
18.01.2026 11:52
А могли б ще 15-20 років назад просто заборонити в'їзд. І зараз непотрібно було б їх виловлювать.
17.01.2026 21:39
Оце щось цікавеньке. До речі Притула взяв свої слова назад. Каламутять явно

हनुमान् 🐒
@proctolog
·
16 січ.
😂 ***.. вони вже тупо обналом займаються, навіть вже не приховують. Тому к президенту ходили, відсотки обговорили. Просте питання: чому ОВА напряму у виробника не може купити (спитайте у нового дігітального МО, як він весь ринок дронів в цифру перевів)? А це на 25 (50%) більше дронів буде, а не в кішеню ПритулаСтернекам.
17.01.2026 21:40
Посмотрите последнее видео Борислава Березы
С бизнесменом Сергеем Ваганяном
МИНДИЧ - ГЕЙТ ОТДЫХАЕТ !!!!
17.01.2026 22:07
Це той, що змився за бугор і звідти розповідає як потрібно ловити ухилянтів? Дякую, побержу свій мозок.
18.01.2026 11:54
От цікаво: В Україні є "хахли" ("ватні" українці). Тобто люди, які за етнічним походженням, є українцями, а за мисленням - кацапи...
А як називаються "ватні" вірмени?
17.01.2026 21:45
17.01.2026 21:48
лавров
17.01.2026 21:51
Це - псевдонім фізичної особи... А мене цікавить загальна "групова" назва "ватяних" вірмен...
17.01.2026 22:02
Хачик і в Естонії хачик.
17.01.2026 22:02
Обережніше... Бо адмін "яйця відкрутить", за розпалення міжнаціональної ворожнечі. Вжитий тобою термін - це образлива кличка представників усієї вірменської нації...
17.01.2026 22:05
Хачик (арм. Խաչիկ) - уменьшительный вариант от армянского имени Хачату́р (арм. Խաչատուր; дословно «данный крестом»). В переводе с армянского языка слово хач значит «крест», хачик соответственно «крестик».
17.01.2026 22:47
Тут значення не таке... Ми "хахлами" САМІ іменуємо своїх співвітчизників, "скацаплених манкуртів". А от чи іменують самі вірмени "хачиками" , своїх "манкуртів"?
17.01.2026 23:08
Калантаров ( лавров по матери), кургінян, сімонян, тисячі їх !!
17.01.2026 22:31
Мене цікавить термін, який визначає "групу "ватяних" вірмен...
17.01.2026 22:33
Треба заборонити Фейсбук. Там повно російських пропагандистських наративів!
17.01.2026 21:52
ну у фб можна самостійно заблокувати цю муть. А те рашистське одоробло не заблокуєш, його тільки пенделем в рашку
17.01.2026 21:56
И украинцам не мешало бы так поступать.
17.01.2026 21:58
Тоді багато кого прийдеться випердолити, в першу чергу з влади.
17.01.2026 22:08
це питання виживання,але з мудрого наріту нічого взяти
17.01.2026 22:11
17.01.2026 22:13
Ара как там нян) Фото Аратюнана) увидите не забудьте хоть плюнуть)
17.01.2026 22:15
Аби не провалена дипломатія імені завгоспа , можно було б судити їх, це вже діло!! А потім на обмін - бо хомякі типу гіркіна верещали б - прутіін!! Визволі гуzzкого "чєловєка"
17.01.2026 22:29
Надо было зашарить при попытке к бегству.Их надо уничтожать чтобы не было войны
17.01.2026 22:33
А в Україні випускають таких поширювачів, та шо там поширювачів - там статті, були - державна зрада, хабарі у вр, - під залог у декілька міліонів гривень. Пилять, хто воює - де йде війна з рашизмом в Естонії чи в Україні. Шось з Україною чим подовше тим страшніше. Хоча 55% вже хочуть будь якого миру від уйла+гниди. Саме такі відсотки, майже, підтримують гниду в Україні - 53%. Все зійшлося. Тоді вже скоро мир.
17.01.2026 22:36
Ну і правильно
18.01.2026 00:09
Якщо в нього вже "не всі вдома", то хай їде на Рассею, додому.
18.01.2026 05:43
 
 