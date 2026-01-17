Поширював російські пропагандистські наративи: з Естонії видворили росіянина, який становив загрозу нацбезпеці

Естонія видворила громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни.

Чоловік привернув увагу правоохоронців

Як розповіла речниця поліції безпеки Марта Тууль, Арутюнян, який мав довгостроковий дозвіл на проживання в Естонії, привернув увагу тим, що поширював російські пропагандистські історичні наративи.

Зокрема, на своїй сторінці у соцмережі Facebook він передавав вітання колегам з Росгвардії, "прославляючи російські військові підрозділи як миротворців".

Служив у російській армії

"Арутюнян за власним бажанням вступив на службу в російську армію і є військовослужбовцем Збройних сил Росії, який перебуває в резерві. Він ототожнює себе з підрозділом армії держави-агресора і переконаний, що Росія проводить в Україні "спеціальну воєнну операцію",- розповіла речниця поліції безпеки.

За словами Тууль, Департамент поліції і прикордонної охорони раніше вже карав Арутюняна за демонстрацію російської військової форми і поширення символіки, пов'язаної з воєнними злочинами.

"КаПо разом із поліцією з міркувань безпеки вислали з Естонії громадянина Росії та військовослужбовця Арутюняна і ввели для нього заборону на в'їзд до країн Шенгену",- йдеться у повідомленні поліції безпеки.

