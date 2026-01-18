Приволье в Донецкой области под контролем Сил обороны Украины: в 30 ОМБр опровергли заявления РФ об оккупации населенного пункта
Украинские военные опровергли заявления РФ о якобы захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области.
Об этом в соцсети Facebook написала 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, информирует Цензор.НЕТ.
Приволье под контролем Сил обороны
"Информация, распространенная российскими пропагандистскими ресурсами о якобы "освобождении" населенного пункта Приволье Донецкой области, не соответствует действительности. Населенный пункт Привилля находится под контролем подразделений Сил обороны Украины, в частности 30-й отдельной механизированной бригады. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах и держат оборону", - заявили в 30 ОМБр.
Подобные заявления врага - элемент ИПСО
Военные отметили, что подобные заявления противника являются элементом информационно-психологических операций и направлены на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль