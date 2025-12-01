Заявления россиян о "захвате" Клиново на Донетчине не соответствуют действительности, - 11-й АК

Силы обороны опровергли фейк российского Минобороны о якобы "захвате" российскими войсками села Клиново Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении 11-го армейского корпуса, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российское Минобороны распространило фейк

"Российское Минобороны в очередной раз распространило очередной фейк о якобы "продвижении" и "освобождении" населенных пунктов в Донецкой области, в частности Клиново. Подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что заявление оккупантов о якобы "захвате Клиново" не соответствует действительности.

"По логике российского заявления, их подразделения должны были "продвинуться", по пути захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет. Так же не соответствует действительности и информация о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники. Подобные "отчеты" российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно подает без каких-либо доказательств", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ наращивает штурмы малыми группами на Краматорском направлении, - 30 ОМБр

Какова ситуация на направлении?

11-й АК добавил, что ситуация на направлении остается под контролем Сил обороны.

"Украинские Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, нанося противнику потери в живой силе и технике. Информационные "победы", которые российское минобороны ежедневно объявляет на бумаге, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте", - добавили военные.

Смотрите также: РФ не оккупировала Ставки и Новоселовку на Донетчине, - 3-й АК. ВИДЕО