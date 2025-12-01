Заяви росіян про "захоплення" Клинового на Донеччині не відповідають дійсності, - 11-й АК

Сили оборони спростували фейк російського Міноборони про нібито "захоплення" російськими військами села Клинове Донецької області.

Про це йдеться у заяві 11-го армійського корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

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Російське Міноборони поширило фейк

"Російське міноборони вкотре поширило черговий фейк про нібито "просування" та "звільнення" населених пунктів на Донеччині, зокрема Клинового. Подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення", - сказано в повідомленні.

Військові наголосили, що заява окупантів про нібито "захоплення Клинового" не відповідає дійсності.

"За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає. Так само не відповідає дійсності і інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів", - йдеться у дописі.

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Яка ситуація на напрямку?

11-й АК додав, що ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони.

"Українські Сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Інформаційні "перемоги", які російське міноборони щодня оголошує на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті", - додали військові.

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