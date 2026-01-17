Привілля на Донеччині під контролем Сил оборони України: у 30 ОМБр спростували заяви РФ про окупацію населеного пункту
Українські військові спростували заяви РФ про нібито захоплення населеного пункту Привілля на Донеччині.
Про це у соцмережі фейсбук написала 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, інформує Цензор.НЕТ.
Привілля під контролем Сил оборони
"Інформація, поширена російськими пропагандистськими ресурсами про нібито "звільнення" населеного пункту Привілля Донецької області, не відповідає дійсності. Населений пункт Привілля перебуває під контролем підрозділів Сил оборони України, зокрема 30-ї окремої механізованої бригади. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах та тримають оборону", - заявили у 30 ОМБр.
Подібні заяви ворога - елемент ІПСО
Військові зазначили, що подібні заяви противника є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямовані на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль