На фронте произошло 135 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток понедельника, 19 января, на фронте произошло 135 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 70 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 70 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 4786 дронов-камикадзе и осуществили 3088 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросив четыре управляемые бомбы, осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
- На Купянском направлении агрессор трижды проводил наступательные действия в районе Степовой Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Новоегорровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодязи и Заречное.
Пять вражеских штурмов отразили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Дроновки и в сторону Платоновки.
На Краматорском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника, в сторону Приволья и Бондарного.
На Константиновском направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Горехово и в сторону Филии. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 93 оккупанта, из которых 37 – безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
- 13 единиц автомобильной техники,
- 62 беспилотных летательных аппарата,
- наземный дрон,
- три антенны и терминал спутниковой связи противника.
Также наши защитники поразили четыре пункта управления БПЛА и восемь укрытий для личного состава противника.
Бои на юге
- На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.
- На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого, а также в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки, в настоящее время одно сражение продолжается.
- На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
- На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.
- На остальных направлениях особых изменений не произошло.
