На фронте произошло 135 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток понедельника, 19 января, на фронте произошло 135 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 70 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 70 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 4786 дронов-камикадзе и осуществили 3088 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросив четыре управляемые бомбы, осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении агрессор трижды проводил наступательные действия в районе Степовой Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Новоегорровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодязи и Заречное.

Пять вражеских штурмов отразили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Дроновки и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника, в сторону Приволья и Бондарного.

На Константиновском направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Горехово и в сторону Филии. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 93 оккупанта, из которых 37 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

13 единиц автомобильной техники,

62 беспилотных летательных аппарата,

наземный дрон,

три антенны и терминал спутниковой связи противника.

Также наши защитники поразили четыре пункта управления БПЛА и восемь укрытий для личного состава противника.

Бои на юге

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого, а также в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки, в настоящее время одно сражение продолжается.

На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

