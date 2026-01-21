На фронте произошло 74 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток среды, 21 января, на фронте произошло 74 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Рыжевка, Кучеровка, Рогизное Сумской области; Клюсы Черниговской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть атак противника вблизи Дворечанского и в сторону Избицкого, Графского, Круглого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
- На Купянском направлении противник семь раз пытался прорвать оборону наших защитников - атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Крыловка, Богуславка. Три боестолкновения продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Новосергиевки.
На Славянском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Краматорском направлении украинские подразделения отбили штурм в районе Ступочек.
На Константиновском направлении враг осуществил пять штурмовых действий в районе населенного пункта Плещеевка и в сторону Константиновки и Иванополья.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Сергеевки и Новоподгородного. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Нового Запорожья. Силы обороны отразили три вражеских штурма. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.
Бои на юге
- С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 19 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки. Авиаударам КАБами подверглись Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Юльевка и Розумовка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗСУ активно працюють артилерією та дронами.
На сусідньому Добропільському напрямку противник закріпився на схід від Нового Шахового та Дорожнього. Бої йдуть у напрямку згаданих населених пунктів, вздовж зал у районі Гора.
Раніше російська піхота штурмувала у напрямку східних дач і дісталася перших дачних будинків. Також на південно-східній околиці міста противник штурмував опорні пункти у напрямку лісопосадки та Шанхайського ставка, з району яких також міг дістатися житлової забудови в Горі.
На Вовчанському напрямку розширено сіру зону в Татарському лісі до населеного пункту Графське, ворожа піхота штурмує житлову забудову на північній околиці населеного пункту.
У східній частині Вовчанська додано зону контролю противника та розширено сіру зону на західну околицю Вовчанських Хуторів, оскільки російська піхота вже досягла там житлової забудови."
