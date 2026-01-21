На фронте произошло 74 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 21 января, на фронте произошло 74 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Рыжевка, Кучеровка, Рогизное Сумской области; Клюсы Черниговской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть атак противника вблизи Дворечанского и в сторону Избицкого, Графского, Круглого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник семь раз пытался прорвать оборону наших защитников - атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Крыловка, Богуславка. Три боестолкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Новосергиевки.

На Славянском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили штурм в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил пять штурмовых действий в районе населенного пункта Плещеевка и в сторону Константиновки и Иванополья.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Сергеевки и Новоподгородного. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Нового Запорожья. Силы обороны отразили три вражеских штурма. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.

Бои на юге

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 19 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки. Авиаударам КАБами подверглись Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Юльевка и Розумовка.

Читайте также: РФ не может закрепиться в Гуляйполе, поэтому минирует город и усиливает авиаудары, - Силы обороны