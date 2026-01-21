На фронті відбулося 74 боєзіткнення, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби середи, 21 січня, на фронті відбулося 74 бойові зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Рижівка, Кучерівка, Рогізне Сумської області; Клюси Чернігівської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість атак противника поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого. Досі триває одне боєзіткнення.
- На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався прорвати оборону наших захисників - атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Крилівка, Богуславка. Три боєзіткнення продовжуються.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак, у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.
На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районі населеного пункту Плещіївка і у бік Костянтинівки та Іванопілля.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сергіївки й Новопідгороднього. Досі тривають два боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Сили оборони відбили три ворожих штурми. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.
Бої на півдні
- З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 19 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.
- На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Юльївка й Розумівка.
ЗСУ активно працюють артилерією та дронами.
На сусідньому Добропільському напрямку противник закріпився на схід від Нового Шахового та Дорожнього. Бої йдуть у напрямку згаданих населених пунктів, вздовж зал у районі Гора.
Раніше російська піхота штурмувала у напрямку східних дач і дісталася перших дачних будинків. Також на південно-східній околиці міста противник штурмував опорні пункти у напрямку лісопосадки та Шанхайського ставка, з району яких також міг дістатися житлової забудови в Горі.
На Вовчанському напрямку розширено сіру зону в Татарському лісі до населеного пункту Графське, ворожа піхота штурмує житлову забудову на північній околиці населеного пункту.
У східній частині Вовчанська додано зону контролю противника та розширено сіру зону на західну околицю Вовчанських Хуторів, оскільки російська піхота вже досягла там житлової забудови."
