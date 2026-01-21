На Полтавщине планируют создать транзитные центры для переселенцев
В Полтавской области планируют создать сеть транзитных центров для людей, которых эвакуируют из прифронтовых территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграм-канале главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича.
По словам главы области, соответствующее поручение уже дано профильным службам. Проект будет подготовлен с учетом опыта других регионов Украины, где такие центры уже работают. В первую очередь в области планируют открыть два транзитных пространства.
Поддержка для эвакуированных в формате хабов
Транзитные центры в Полтавской области будут работать как многофункциональные хабы. Там эвакуированные смогут получить базовую гуманитарную помощь, медицинские услуги, а также консультации социального и юридического характера.
Особое внимание планируется уделить восстановлению утраченных документов, оформлению государственных выплат и получению финансовой помощи от международных партнеров. Это должно упростить адаптацию людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий.
Решение в условиях роста эвакуации
Виталий Дякивныч подчеркнул, что создание таких центров является важным элементом государственной и региональной поддержки внутренне перемещенных лиц.
"Наша обязанность – поддерживать тех, кто вынужденно покидает свои дома из-за войны", – отметил глава Полтавской ОГА.
По официальным данным, на сегодняшний день в Украине уже функционирует 19 транзитных центров для эвакуированных. С 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий в более безопасные регионы было эвакуировано более 147 тысяч человек. Ожидается, что новые центры в Полтавской области уменьшат нагрузку на имеющуюся инфраструктуру и улучшат координацию помощи.
чи, що за маячня, на п'ятий рік війни планувати хаби для переселенців?
грошики муляють полтавським мародерам?
https://t.me/poltavskaOVA/31526 Віталія Дяківнича
Сеньйор Холодомор чи Мухомор краде , кацапи землі відбирають.
Українці зуміли себе у лещатах знищення затиснути.
Бо люди в стресі, треба людські умови а не ПовнеЗЕ