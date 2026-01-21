На Полтавщине планируют создать транзитные центры для переселенцев

В Полтавской области откроют транзитный центр для перемещенных украинцев

В Полтавской области планируют создать сеть транзитных центров для людей, которых эвакуируют из прифронтовых территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграм-канале главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы области, соответствующее поручение уже дано профильным службам. Проект будет подготовлен с учетом опыта других регионов Украины, где такие центры уже работают. В первую очередь в области планируют открыть два транзитных пространства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин передал недвижимость в управление АРМА для размещения переселенцев, – Свириденко

Поддержка для эвакуированных в формате хабов

Транзитные центры в Полтавской области будут работать как многофункциональные хабы. Там эвакуированные смогут получить базовую гуманитарную помощь, медицинские услуги, а также консультации социального и юридического характера.

Особое внимание планируется уделить восстановлению утраченных документов, оформлению государственных выплат и получению финансовой помощи от международных партнеров. Это должно упростить адаптацию людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Написала на снегу "Прошу хлеба": в Константиновке оператор БПЛА сбросил продукты пожилой женщине. ВИДЕО

Решение в условиях роста эвакуации

Виталий Дякивныч подчеркнул, что создание таких центров является важным элементом государственной и региональной поддержки внутренне перемещенных лиц.

"Наша обязанность – поддерживать тех, кто вынужденно покидает свои дома из-за войны", – отметил глава Полтавской ОГА.

По официальным данным, на сегодняшний день в Украине уже функционирует 19 транзитных центров для эвакуированных. С 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий в более безопасные регионы было эвакуировано более 147 тысяч человек. Ожидается, что новые центры в Полтавской области уменьшат нагрузку на имеющуюся инфраструктуру и улучшат координацию помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял решение о компенсации расходов за размещение переселенцев. Чего это касается?

тобто лівий берег планується віддавати?
чи, що за маячня, на п'ятий рік війни планувати хаби для переселенців?
грошики муляють полтавським мародерам?
21.01.2026 18:33 Ответить
коли почнуть віддавати весь лівий берег, всі ці транзитні центри, передислокують на правий. підповідати за передислокацію буде **********, яка планує для цього запускати шатли. зараз нею вже обговорюється питання по фінансуванню проекту "берег лівий-берег правий"
21.01.2026 18:40 Ответить
**** зЕ,сдал всё,кроме анализов.
21.01.2026 20:58 Ответить
Потрібна буде реєстрація і статистика? Чи ще буде якась допомога?
21.01.2026 18:33 Ответить
Буде. Соціальна підтримка.
21.01.2026 18:56 Ответить
Ти від
https://t.me/poltavskaOVA/31526 Віталія Дяківнича
21.01.2026 19:11 Ответить
Такими темпами скоро і полтавців будуть евакуйовувати
Сеньйор Холодомор чи Мухомор краде , кацапи землі відбирають.
Українці зуміли себе у лещатах знищення затиснути.
21.01.2026 18:44 Ответить
правильно, скільки ухилянтів можно наловити особливо не напружуючись
21.01.2026 19:39 Ответить
Нахера ті центри? Яку реальну допомогу вони можуть надати? Допомогти з нормальним житлом за помірну ціну? - ні, допомогти найти нормально оплачувану роботу?- ні. Допомогти фінансово?- ні. То навіщо вони здалися? Які важливі документи вони зможуть швидко (за день - два) оформити? Паспорт чи документи на квартиру, машину? Сумніваюсь. Скоріше за все нагодують якоюсь недорогою хернею, да тодуть клунок харчів з собою, , по співчувають,побажають мирного неба, перехрестять і ДАДУТЬ ПІД СРАКУ
21.01.2026 20:24 Ответить
Це правильно. Ну, звучить ідея красиво.
Бо люди в стресі, треба людські умови а не ПовнеЗЕ
21.01.2026 21:08 Ответить
 
 