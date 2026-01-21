На Полтавщині планують створити транзитні центри для переселенців

У Полтавській області планують створити мережу транзитних центрів для людей, яких евакуйовують із прифронтових територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграм-каналі голови Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

За словами очільника області, відповідне доручення вже надано профільним службам. Проєкт готуватимуть з урахуванням досвіду інших регіонів України, де такі центри вже працюють. У першу чергу в області планують відкрити два транзитні простори.

Підтримка для евакуйованих у форматі хабів

Транзитні центри в Полтавській області працюватимуть як багатофункціональні хаби. Там евакуйовані зможуть отримати базову гуманітарну допомогу, медичні послуги, а також консультації соціального та юридичного характеру.

Окрему увагу планують приділити відновленню втрачених документів, оформленню державних виплат та отриманню фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Це має спростити адаптацію людей, які вимушено залишили свої домівки через бойові дії.

Рішення в умовах зростання евакуації

Віталій Дяківнич наголосив, що створення таких центрів є важливим елементом державної та регіональної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

"Наш обов’язок – підтримувати тих, хто вимушено покидає свої домівки через війну", – зазначив голова Полтавської ОВА.

За офіційними даними, станом на сьогодні в Україні вже функціонує 19 транзитних центрів для евакуйованих. Із 1 червня 2025 року з прифронтових територій до безпечніших регіонів було евакуйовано понад 147 тисяч людей. Очікується, що нові центри в Полтавській області зменшать навантаження на наявну інфраструктуру та покращать координацію допомоги.

