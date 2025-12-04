Папа Римський Франциск заповів кошти на швидкі автомобілі для України
Папа Римський Франциск заповів виділити кошти на придбання автомобілів швидкої допомоги для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання BILD, з посиланням на слова черниці Лусії Карам, яка з лютого 2022 року неодноразово їздила в Україну з гуманітарними місіями.
Гуманітарні ініціативи в Україні
Жінка наголосила, що Папа Римський, який помер у квітні 2025 року, у своєму заповіті передбачив, що частина його коштів має бути спрямована саме на допомогу у зонах воєнних дій. Лусія Карам зазначила, що понтифік неодноразово обіцяв підтримку під час її гуманітарних поїздок до України, і цей жест став для неї несподіванкою.
"Я ніколи не очікувала, що допомога Україні прийде саме в такій формі", — сказала Карам.
Кошти підуть на придбання швидких для зон конфлікту
Черниця додала, що кошти підуть на придбання автомобілів швидкої допомоги, які допоможуть рятувати життя мирного населення у зоні військових дій. За її словами, заповіт Папи підкреслює його особисту зацікавленість у підтримці українців та важливість міжнародної солідарності.
Церковні організації вже розпочали планування закупівлі та доставки автомобілів. Очікується, що ці дії стануть частиною ширшої гуманітарної допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заголовок - огінь. 😁
А які саме? Мазераті? Ламборжіні? Астон Мартін? Порш?
я думав на феррарі та ламбо