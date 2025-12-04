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Новини гуманітарна допомога
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Папа Римський Франциск заповів кошти на швидкі автомобілі для України

Папа Римський Францись заповів Україні автомобілі швидкої допомоги

Папа Римський Франциск заповів виділити кошти на придбання автомобілів швидкої допомоги для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання BILD, з посиланням на слова черниці Лусії Карам, яка з лютого 2022 року неодноразово їздила в Україну з гуманітарними місіями.

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Гуманітарні ініціативи в Україні

Жінка наголосила, що Папа Римський, який помер у квітні 2025 року, у своєму заповіті передбачив, що частина його коштів має бути спрямована саме на допомогу у зонах воєнних дій. Лусія Карам зазначила, що понтифік неодноразово обіцяв підтримку під час її гуманітарних поїздок до України, і цей жест став для неї несподіванкою.

"Я ніколи не очікувала, що допомога Україні прийде саме в такій формі", — сказала Карам.

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Кошти підуть на придбання швидких для зон конфлікту

Черниця додала, що кошти підуть на придбання автомобілів швидкої допомоги, які допоможуть рятувати життя мирного населення у зоні військових дій. За її словами, заповіт Папи підкреслює його особисту зацікавленість у підтримці українців та важливість міжнародної солідарності.

Церковні організації вже розпочали планування закупівлі та доставки автомобілів. Очікується, що ці дії стануть частиною ширшої гуманітарної допомоги Україні.

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Автор: 

благодійність (619) швидка (277) Папа Франциск (190) війна в Україні (8532)
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Топ коментарі
+13
кошти на швидкі автомобілі

Заголовок - огінь. 😁
А які саме? Мазераті? Ламборжіні? Астон Мартін? Порш?
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04.12.2025 03:28 Відповісти
+3
Хай просто російські вклади в банку В. віддасть. А монахи контролюють впровадження
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04.12.2025 08:29 Відповісти
+2
зараз зона військових дій має такий вигляд, що там швидкі вже давно не їздять.
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04.12.2025 03:33 Відповісти
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аргентинський дружбан ***** й ще совдепії
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04.12.2025 02:39 Відповісти
Спасибо, Папа Франциск.покойся с миром
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04.12.2025 07:58 Відповісти
Так гроші ж спи₴дять.
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04.12.2025 02:44 Відповісти
кошти на швидкі автомобілі

Заголовок - огінь. 😁
А які саме? Мазераті? Ламборжіні? Астон Мартін? Порш?
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04.12.2025 03:28 Відповісти
На "швидкі автомобілі" для Зеко манди !
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04.12.2025 07:23 Відповісти
думаю краще мазератті, швидкіших не інснує.
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04.12.2025 07:30 Відповісти
зараз зона військових дій має такий вигляд, що там швидкі вже давно не їздять.
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04.12.2025 03:33 Відповісти
Про цю новину Цензор хоч написав "швидкі автомобілі", а Українська правда - "карети швидкої допомоги" (мабуть на кінській тязі). Що абсурдніше?
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04.12.2025 04:02 Відповісти
Швидкі карети.
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04.12.2025 04:41 Відповісти
Хай просто російські вклади в банку В. віддасть. А монахи контролюють впровадження
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04.12.2025 08:29 Відповісти
на швидкі автомобілі
я думав на феррарі та ламбо
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04.12.2025 10:40 Відповісти
 
 