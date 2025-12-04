Папа Римський Франциск заповів кошти на швидкі автомобілі для України

Папа Римський Франциск заповів виділити кошти на придбання автомобілів швидкої допомоги для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання BILD, з посиланням на слова черниці Лусії Карам, яка з лютого 2022 року неодноразово їздила в Україну з гуманітарними місіями.

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Гуманітарні ініціативи в Україні

Жінка наголосила, що Папа Римський, який помер у квітні 2025 року, у своєму заповіті передбачив, що частина його коштів має бути спрямована саме на допомогу у зонах воєнних дій. Лусія Карам зазначила, що понтифік неодноразово обіцяв підтримку під час її гуманітарних поїздок до України, і цей жест став для неї несподіванкою.

"Я ніколи не очікувала, що допомога Україні прийде саме в такій формі", — сказала Карам.

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Кошти підуть на придбання швидких для зон конфлікту

Черниця додала, що кошти підуть на придбання автомобілів швидкої допомоги, які допоможуть рятувати життя мирного населення у зоні військових дій. За її словами, заповіт Папи підкреслює його особисту зацікавленість у підтримці українців та важливість міжнародної солідарності.

Церковні організації вже розпочали планування закупівлі та доставки автомобілів. Очікується, що ці дії стануть частиною ширшої гуманітарної допомоги Україні.

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