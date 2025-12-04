Папа Римский Франциск завещал средства на скорые автомобили для Украины
Папа Римский Франциск распорядился выделить средства на приобретение автомобилей скорой помощи для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания BILD со ссылкой на слова монахини Лусии Карам, которая с февраля 2022 года неоднократно ездила в Украину с гуманитарными миссиями.
Гуманитарные инициативы в Украине
Женщина подчеркнула, что Папа Римский, умерший в апреле 2025 года, в своем завещании предусмотрел, что часть его средств должна быть направлена именно на помощь в зонах военных действий. Лусия Карам отметила, что понтифик неоднократно обещал поддержку во время ее гуманитарных поездок в Украину, и этот жест стал для нее неожиданностью.
"Я никогда не ожидала, что помощь Украине придет именно в такой форме", — сказала Карам.
Средства пойдут на приобретение скорых для зон конфликта
Монахиня добавила, что средства пойдут на приобретение автомобилей скорой помощи, которые помогут спасать жизни мирного населения в зоне военных действий. По ее словам, завещание Папы подчеркивает его личную заинтересованность в поддержке украинцев и важность международной солидарности.
Церковные организации уже приступили к планированию закупки и доставки автомобилей. Ожидается, что эти действия станут частью более широкой гуманитарной помощи Украине.
Заголовок - огінь. 😁
А які саме? Мазераті? Ламборжіні? Астон Мартін? Порш?