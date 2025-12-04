РУС
2 607 10

Папа Римский Франциск завещал средства на скорые автомобили для Украины

Папа Римский Франциск завещал Украине автомобили скорой помощи

Папа Римский Франциск распорядился выделить средства на приобретение автомобилей скорой помощи для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания BILD со ссылкой на слова монахини Лусии Карам, которая с февраля 2022 года неоднократно ездила в Украину с гуманитарными миссиями.

Гуманитарные инициативы в Украине

Женщина подчеркнула, что Папа Римский, умерший в апреле 2025 года, в своем завещании предусмотрел, что часть его средств должна быть направлена именно на помощь в зонах военных действий. Лусия Карам отметила, что понтифик неоднократно обещал поддержку во время ее гуманитарных поездок в Украину, и этот жест стал для нее неожиданностью.

"Я никогда не ожидала, что помощь Украине придет именно в такой форме", — сказала Карам.

Также читайте: Ватикан нарушил протокол, чтобы предоставить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Римского, - The Telegraph

Средства пойдут на приобретение скорых для зон конфликта

Монахиня добавила, что средства пойдут на приобретение автомобилей скорой помощи, которые помогут спасать жизни мирного населения в зоне военных действий. По ее словам, завещание Папы подчеркивает его личную заинтересованность в поддержке украинцев и важность международной солидарности.

Церковные организации уже приступили к планированию закупки и доставки автомобилей. Ожидается, что эти действия станут частью более широкой гуманитарной помощи Украине.

Читайте также: Папа Римский в Пасхальном послании упомянул об "опустошенной войной" Украине

благотворительность (635) скорая (371) Франциск (182) война в Украине (7112)
