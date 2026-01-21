Минразвития анонсировало строительство скоростной дороги между Украиной и Румынией

Украина и Румыния планируют построить новую скоростную дорогу. Уже согласован совместный инфраструктурный проект по развитию приграничного сообщения на направлении "Порубное – Сирет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий Украины.

Проект будет реализовываться при финансировании Европейского Союза в рамках механизма SAFE (Security Action for Europe). Его цель — повысить пропускную способность украинско-румынской границы и улучшить логистику между странами.

Читайте также: Румыния готова сесть за стол переговоров с Молдовой по поводу идеи объединения стран

Дорога к границе и модернизация с украинской стороны

Согласно договоренностям, на территории Румынии будет построена скоростная дорога Сучава — Сирет, которая является частью автомагистрали A7. Она будет иметь прямой выход к украинской границе. Параллельно предусмотрено обновление украинского участка дороги в направлении Черновцов.

В Минразвития отмечают, что ключевым элементом проекта является именно развитие подъездной инфраструктуры со стороны Украины, ведь это напрямую влияет на эффективность работы пункта пропуска.

"Развитие подъездных путей с украинской стороны является критически важным, поскольку оно определяет реальную пропускную способность пункта пропуска "Порубное – Сирет"", – отметили в Министерстве развития громад и территорий.

Читайте также: В Одесской области открыли новый участок дороги между Килией и Вылково. Сообщение там не было почти 40 лет. ФОТО

Что предусматривает совместный проект

Инфраструктурный проект охватывает несколько ключевых направлений. В частности, планируется расширение украинского участка дороги от границы в направлении Черновцов до двух полос движения в каждом направлении. Также будет обеспечена синхронизация подъездных путей и логистических решений с новой скоростной трассой Сучава – Сирет на румынской стороне.

Кроме того, инфраструктуру готовят к увеличению транспортных потоков после завершения строительства. В министерстве добавили, что уже ведутся работы по расширению пункта пропуска "Порубное" для грузового транспорта. До конца года его пропускную способность планируют увеличить за счет реконструкции и добавления новых полос движения.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Украине отремонтировали 7,4 тыс. км прифронтовых дорог.

Читайте также: В России начались банкротства строителей дорог из-за массового доначисления налогов