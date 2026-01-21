Мінрозвитку анонсувало будівництво швидкісної дороги між Україною та Румунією

Україна та Румунія планують збудувати нову швидкісну дорогу. Уже погоджено спільний інфраструктурний проєкт із розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне – Сірет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт реалізовуватиметься за фінансування Європейського Союзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe). Його мета — підвищити пропускну спроможність українсько-румунського кордону та покращити логістику між країнами.

Також читайте: Румунія готова сісти за стіл переговорів із Молдовою щодо ідеї об’єднання країн

Дорога до кордону та модернізація з українського боку

Згідно з домовленостями, на території Румунії буде збудовано швидкісну дорогу Сучава – Сірет, яка є частиною автомагістралі A7. Вона матиме прямий вихід до українського кордону. Паралельно передбачено оновлення української ділянки дороги у напрямку Чернівців.

У Мінрозвитку наголошують, що ключовим елементом проєкту є саме розвиток під’їзної інфраструктури з боку України, адже це напряму впливає на ефективність роботи пункту пропуску.

"Розвиток під’їзних шляхів з українського боку є критично важливим, оскільки він визначає реальну пропускну спроможність пункту пропуску "Порубне – Сірет"", – зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Читайте також: В Одеській області відкрили нову ділянку дороги між Кілією і Вилковим. Сполучення там не було майже 40 років. ФОТО

Що передбачає спільний проєкт

Інфраструктурний проєкт охоплює кілька ключових напрямків. Зокрема, планується розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку. Також буде забезпечено синхронізацію під’їзних шляхів і логістичних рішень з новою швидкісною трасою Сучава – Сірет на румунській стороні.

Крім того, інфраструктуру готують до збільшення транспортних потоків після завершення будівництва. У міністерстві додали, що вже тривають роботи з розширення пункту пропуску "Порубне" для вантажного транспорту. До кінця року його пропускну здатність планують збільшити за рахунок реконструкції та додавання нових смуг руху.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році в Україні відремонтували 7,4 тис. км прифронтових доріг.

Також читайте: У Росії почалися банкрутства будівельників доріг через масове донарахування податків