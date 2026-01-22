На Прикарпатье будут судить депутата, который присвоил 2,5 млн грн из зарплат учителей
В Чехии правоохранители задержали депутата Загвиздянского сельского совета Ивано-Франковской области, который более года находился в международном розыске и скрывался от следствия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
По информации следствия, мужчину разоблачили во время обращения в государственные органы за рубежом. После задержания его экстрадировали в Украину, где он сейчас находится под стражей.
Схема присвоения средств в учебных заведениях
Следователи установили, что в 2021-2023 годах депутат работал бухгалтером одновременно в трех учебных заведениях. Имея доступ к банковским системам, он систематически подделывал платежные документы и начислял себе завышенные суммы из зарплатного фонда учителей. Общая сумма ущерба превысила 2,5 миллиона гривен.
Кроме этого, чиновник фиктивно трудоустроил в лицей своих родственников — сестру и брата. Заработную плату, начисленную по той же схеме, он присваивал лично.
"Получив доступ к финансовым системам, подозреваемый незаконно завладел средствами учебных заведений в особо крупных размерах", — отметили в Офисе генпрокурора.
Розыск, экстрадиция и дальнейшие действия
Незаконная деятельность была раскрыта еще в апреле 2023 года. После этого депутат нелегально выехал за пределы Украины. 8 декабря 2025 года он был экстрадирован из Чехии.
Прокуроры Ивано-Франковской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в Тисменицкий районный суд. Также к уголовной ответственности привлекаются директора учебных заведений, которых подозревают в служебной халатности.
- Ранее мы сообщали, что 68,9% украинцев считают сохранение высокого уровня коррупции самой большой ошибкой власти.
