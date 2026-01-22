РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13145 посетителей онлайн
Новости Коррупция в Украине
4 340 16

На Прикарпатье будут судить депутата, который присвоил 2,5 млн грн из зарплат учителей

Депутат из Ивано-Франковской области воровал деньги у учителей

В Чехии правоохранители задержали депутата Загвиздянского сельского совета Ивано-Франковской области, который более года находился в международном розыске и скрывался от следствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По информации следствия, мужчину разоблачили во время обращения в государственные органы за рубежом. После задержания его экстрадировали в Украину, где он сейчас находится под стражей.

Схема присвоения средств в учебных заведениях

Следователи установили, что в 2021-2023 годах депутат работал бухгалтером одновременно в трех учебных заведениях. Имея доступ к банковским системам, он систематически подделывал платежные документы и начислял себе завышенные суммы из зарплатного фонда учителей. Общая сумма ущерба превысила 2,5 миллиона гривен.

Кроме этого, чиновник фиктивно трудоустроил в лицей своих родственников — сестру и брата. Заработную плату, начисленную по той же схеме, он присваивал лично.

"Получив доступ к финансовым системам, подозреваемый незаконно завладел средствами учебных заведений в особо крупных размерах", — отметили в Офисе генпрокурора.

Розыск, экстрадиция и дальнейшие действия

Незаконная деятельность была раскрыта еще в апреле 2023 года. После этого депутат нелегально выехал за пределы Украины. 8 декабря 2025 года он был экстрадирован из Чехии.

Прокуроры Ивано-Франковской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в Тисменицкий районный суд. Также к уголовной ответственности привлекаются директора учебных заведений, которых подозревают в служебной халатности.

Автор: 

депутат (3338) коррупция (8728) образование (2223) Чехия (1903) школа (3025) Загвоздье (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Президент на мінімалках.
показать весь комментарий
22.01.2026 01:35 Ответить
+10
Чого замазали морду цього покидька? Як скиздив мільйони гривень вагонами то відмазують, а в сусідній темі на весь екран фото..."Вигідніше красти вагонами , бо як вкрадеш якийсь велосипед тебе посадять з вірогідністю 100 відсотків"
показать весь комментарий
22.01.2026 01:36 Ответить
+8
Красти мішками то є кримінал, а красти вагонами - політика
показать весь комментарий
22.01.2026 05:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Президент на мінімалках.
показать весь комментарий
22.01.2026 01:35 Ответить
Збирав гроші з Українців, щоб попасти до одноденної «партейкі зеленського або разумкова» на виборах ??
показать весь комментарий
22.01.2026 07:14 Ответить
Чого замазали морду цього покидька? Як скиздив мільйони гривень вагонами то відмазують, а в сусідній темі на весь екран фото..."Вигідніше красти вагонами , бо як вкрадеш якийсь велосипед тебе посадять з вірогідністю 100 відсотків"
показать весь комментарий
22.01.2026 01:36 Ответить
Красти мішками то є кримінал, а красти вагонами - політика
показать весь комментарий
22.01.2026 05:38 Ответить
Щоб подєльніки, баканов і наумов з кабміндічами, не прибили його за крадений общак?!?!
показать весь комментарий
22.01.2026 07:16 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 07:47 Ответить
На Івано-Франківщині поліція оголосила у розшук 33-річного депутата сільської ради https://zaxid.net/dmitro_shkavritko_tag60851/ Дмитра Шкаврітка,

https://zaxid.net/za_privlasnennya_zarplat_uchiteliv_politsiya_ogolosila_u_rozshuk_deputata_z_prikarpattya_n1570651
показать весь комментарий
22.01.2026 07:47 Ответить
На палю казнокрада!
показать весь комментарий
22.01.2026 02:44 Ответить
Мордочку покажіть і назвіть прізвище його та всіх його родичів. Всі мали зиск з його крадійництва. Всі причетні. Гнилі. Всі мають бути звільнені з усіх державних посад які вони займають і втратити довічно право такі посади займати.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:14 Ответить
А ****? Поважна людина, крутився як міг. )
показать весь комментарий
22.01.2026 06:38 Ответить
Вибачайте, адмін за що я отримав бан? Що сказав про молодий бізнес генофонд України 😸. Вибачте більше не буду, хлопець нормальний, нічого не крав, в розшуку не перебував, чесно більше не буду так)
показать весь комментарий
22.01.2026 07:01 Ответить
Квіт нації, талановита маладеж
показать весь комментарий
22.01.2026 07:41 Ответить
А коли будуть вже судити тих хто краде сотнями міліонів і хабарників???
показать весь комментарий
22.01.2026 08:16 Ответить
Нікада, бо сЦуді - самі сусамі
показать весь комментарий
22.01.2026 09:25 Ответить
 
 