Злоупотребления на "Большом строительстве" на Буковине: должностному лицу сообщили о подозрении, ущерб — более 2,5 млн грн. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Черновицкой областной прокуратуры сообщено о подозрении заместителю начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Что установило следствие?

Как отмечается, в 2021 году чиновник подписал акты приема выполненных работ по строительству моста в Черновицкой области, что стало основанием для переплаты подрядчику более 2,5 млн грн бюджетных средств.

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Речь идет о строительстве моста через реку Прут на дороге Новоселица - Герца - пункт пропуска "Дяковцы", которое реализовывалось в рамках государственной программы "Большое строительство".

"Еще в 2020 году с подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 171 млн грн. В процессе строительства в проект внесли изменения, в частности за государственные средства изготовили специальную индивидуальную опалубку - вспомогательные конструкции для возведения мостов", - говорится в сообщении.

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Стоимость не возместили

После завершения работ подрядчик должен был вернуть эти материалы государству или компенсировать их стоимость. Вместо этого опалубку оформили как металлолом, а реальную стоимость не возместили.

Несмотря на это, заместитель начальника по развитию дорог, достоверно зная об обстоятельствах, согласовал финансовые документы, что позволило перечислить подрядчику полную сумму средств.