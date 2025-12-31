Злоупотребления на "Большом строительстве" на Буковине: должностному лицу сообщили о подозрении, ущерб — более 2,5 млн грн. ФОТО
Под процессуальным руководством прокуроров Черновицкой областной прокуратуры сообщено о подозрении заместителю начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, в 2021 году чиновник подписал акты приема выполненных работ по строительству моста в Черновицкой области, что стало основанием для переплаты подрядчику более 2,5 млн грн бюджетных средств.
Речь идет о строительстве моста через реку Прут на дороге Новоселица - Герца - пункт пропуска "Дяковцы", которое реализовывалось в рамках государственной программы "Большое строительство".
"Еще в 2020 году с подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 171 млн грн. В процессе строительства в проект внесли изменения, в частности за государственные средства изготовили специальную индивидуальную опалубку - вспомогательные конструкции для возведения мостов", - говорится в сообщении.
Стоимость не возместили
После завершения работ подрядчик должен был вернуть эти материалы государству или компенсировать их стоимость. Вместо этого опалубку оформили как металлолом, а реальную стоимость не возместили.
Несмотря на это, заместитель начальника по развитию дорог, достоверно зная об обстоятельствах, согласовал финансовые документы, что позволило перечислить подрядчику полную сумму средств.
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