Зловживання на "Великому будівництві" на Буковині: посадовцю повідомили про підозру, збитки - понад 2,5 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурору.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, у 2021 році посадовець підписав акти приймання виконаних робіт з будівництва мосту в Чернівецькій області, що стало підставою для переплати підряднику понад 2,5 млн грн бюджетних коштів.

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Йдеться про будівництво мосту через річку Прут на дорозі Новоселиця - Герца - пункт пропуску "Дяківці", яке реалізовували в межах державної програми "Велике будівництво".

"Ще у 2020 році з підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт загальною вартістю понад 171 млн грн. У процесі будівництва до проєкту внесли зміни, зокрема за державні кошти виготовили спеціальну індивідуальну опалубку - допоміжні конструкції для зведення мостів", - йдеться у повідомленні.

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Вартість не відшкодували

Після завершення робіт підрядник мав повернути ці матеріали державі або компенсувати їхню вартість. Натомість опалубку оформили як металобрухт, а реальну вартість не відшкодували.

Попри це, заступник начальника з розвитку доріг, достовірно знаючи про обставини, погодив фінансові документи, що дозволило перерахувати підряднику повну суму коштів.