На Прикарпатті судитимуть депутата, який привласнив 2,5 млн грн із зарплат вчителів

У Чехії правоохоронці затримали депутата Загвіздянської сільської ради Івано-Франківської області, який понад рік перебував у міжнародному розшуку та переховувався від слідства.

За інформацією слідства, чоловіка викрили під час звернення до державних органів за кордоном. Після затримання його екстрадували в Україну, де він наразі перебуває під вартою.

Схема привласнення коштів у навчальних закладах

Слідчі встановили, що у 2021–2023 роках депутат працював бухгалтером одночасно у трьох навчальних закладах. Маючи доступ до банківських систем, він систематично підробляв платіжні документи та нараховував собі завищені суми із зарплатного фонду вчителів. Загальна сума збитків перевищила 2,5 мільйона гривень.

Крім цього, посадовець фіктивно працевлаштував у ліцей своїх родичів — сестру та брата. Заробітну плату, нараховану за тією ж схемою, він привласнював особисто.

"Отримавши доступ до фінансових систем, підозрюваний незаконно заволодів коштами навчальних закладів у особливо великих розмірах", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Розшук, екстрадиція та подальші дії

Незаконну діяльність викрили ще у квітні 2023 року. Після цього депутат нелегально виїхав за межі України. 8 грудня 2025 року його було екстрадовано з Чехії.

Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури вже скерували обвинувальний акт до Тисменицького районного суду. Також до кримінальної відповідальності притягуються директори навчальних закладів, яких підозрюють у службовій недбалості.

Збирав гроші з Українців, щоб попасти до одноденної «партейкі зеленського або разумкова» на виборах ??
показати весь коментар
22.01.2026 07:14 Відповісти
Щоб подєльніки, баканов і наумов з кабміндічами, не прибили його за крадений общак?!?!
показати весь коментар
22.01.2026 07:16 Відповісти
На Івано-Франківщині поліція оголосила у розшук 33-річного депутата сільської ради Дмитра Шкаврітка,

https://zaxid.net/za_privlasnennya_zarplat_uchiteliv_politsiya_ogolosila_u_rozshuk_deputata_z_prikarpattya_n1570651
