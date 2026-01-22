В результате ночных обстрелов отключено электроснабжение в трех областях, - Укрэнерго
В Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий российских обстрелов и непогоды. В большинстве областей применяют аварийные отключения электроэнергии, а ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА
Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в строй.
Аварийные отключения электроэнергии
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в большинстве областей в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии.
Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Также во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности.
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ
Из-за сложных погодных условий – на утро полностью или частично были обесточены 11 населенных пунктов в Полтавской области. Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных непогодой линий.
Можете посчитать. Минимум 15 м2 на человека это нужно отопить 240 тыс м2 + 16тыс кВт/ч э.э
Після 2014 і до 2019 року працювали всі АЕС: Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька і Рівненська. Для регулування і подачі електроенергію при пікових нагрузках працювали ТЕС(ТЕЦ). Добре будувалися і працювали вітрова і сонячні станції, коли Україна могла заробляти і продавати надлишки за кордон. Але після 2019 року баканов та його дружбан по Кривому Рогу наумов продали найбільшу в Європі АЕС - Запорізьку кацапам. Як вони це робили сьогодні можна довідатися із журналістських розслідувань, бо СБУ, генпрокуратура і ДБЬР мовчать, бюо не було вказівки Голобородька. А цієї команди і не буде бо це все йому було відомо, бо це його найближче оточення, яке на 6-ти автомобілях вивозили готівку в доларах і евро за кордон. Вся надія тільки на НАБУ.
То навіщо Ви сюди ліпите 2014-й рік? Нагадати про міндіча, цукермана, галущенка, наєма, деркача, які знищували енергосистему і крали????
Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
