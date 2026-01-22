В результате ночных обстрелов отключено электроснабжение в трех областях, - Укрэнерго

В Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий российских обстрелов и непогоды. В большинстве областей применяют аварийные отключения электроэнергии, а ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в строй.

Аварийные отключения электроэнергии

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в большинстве областей в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии.

Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Из-за сложных погодных условий – на утро полностью или частично были обесточены 11 населенных пунктов в Полтавской области. Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных непогодой линий.

Топ комментарии
Вінниця. Офіційно обленерго сьогодні відключає чергу 3.2 на 18 годин. О 9 ранку ввели аварійні відключення і сайт показує появу електроенергії на наступну добу о 7.30. Тобто 22 години підряд.

Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
22.01.2026 13:20 Ответить
Так, повний інформаційний вакуум!
22.01.2026 13:32 Ответить
Мабуть, там не одна така установка. А ще у нас ********** тулити до новин "ілюстраційне фото", яке іноді взагалі не має відношення до тексту. Але факт залишається фактом - чиновники знову стоять на заваді часткового вирішення енергетичної кризи. Мабуть традиційно вимагають "на лапу".
22.01.2026 15:55 Ответить
Приклад, як керівництво держави здержсекретарями в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ, ОДА та Укренерго, завчасно НЕ підготували, з 2014 року та 2019 року, стратегічну галузь до функціонування в Особливий період та воєнного стану! Закони, цього вимагають!!
22.01.2026 13:19 Ответить
А тим часом: "В Обухові на Київщині не запускають подаровані мініТЕЦ, які могли б забезпечити біля 50% потреб міста, через відсутність необхідної документації (!), - депутат міськради Яцун"
22.01.2026 13:30 Ответить
Я извиняюь. То что на каринке точно может обеспечить э.энергией и горячей ппоточной водой 16 тысяч человек? Наконец то обуздали холодный синтез?
Можете посчитать. Минимум 15 м2 на человека это нужно отопить 240 тыс м2 + 16тыс кВт/ч э.э
Короче: опять журналист изнасиловал инжинера
22.01.2026 15:49 Ответить
22.01.2026 15:55 Ответить
22.01.2026 15:57 Ответить
скорее всего оно сможет обеспечить газовую котельную, а вот та уже отопит.
22.01.2026 16:06 Ответить
Навіщо Ви втулили сюди 2014-й рік, щоб показати що майданная і проукраїнська влада така сама, як проросійська і антимайданна з 2019 року? Назвіть, буль ласка, факти відсутності світла, води та тепла в містах і селах України до 2019 року? Особисто я таких історій не знаю. Чув брехню, про "Ротердам +", коли наріду набрехали, що ніби Порошенко на цій формулі збагачується, хоча в нього жодної шахти чи підприєжмства, що виробляли електроенергію і тепло. Такими були і єх Ахметов, Коломойський і інші "патріоти". Тоді при "Ротердамі" 1 кіловат коштував від 0,Ю90 коп до 1,80 грн. А коли мудрий наріт поміняв президента, то почав відразу платили 4,32 грн. за кіловат і світла стало всього декілька годин на добу.
Після 2014 і до 2019 року працювали всі АЕС: Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька і Рівненська. Для регулування і подачі електроенергію при пікових нагрузках працювали ТЕС(ТЕЦ). Добре будувалися і працювали вітрова і сонячні станції, коли Україна могла заробляти і продавати надлишки за кордон. Але після 2019 року баканов та його дружбан по Кривому Рогу наумов продали найбільшу в Європі АЕС - Запорізьку кацапам. Як вони це робили сьогодні можна довідатися із журналістських розслідувань, бо СБУ, генпрокуратура і ДБЬР мовчать, бюо не було вказівки Голобородька. А цієї команди і не буде бо це все йому було відомо, бо це його найближче оточення, яке на 6-ти автомобілях вивозили готівку в доларах і евро за кордон. Вся надія тільки на НАБУ.
То навіщо Ви сюди ліпите 2014-й рік? Нагадати про міндіча, цукермана, галущенка, наєма, деркача, які знищували енергосистему і крали????
22.01.2026 13:40 Ответить
