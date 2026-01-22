В результате ночных обстрелов отключено электроснабжение в трех областях, - Укрэнерго

В Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий российских обстрелов и непогоды. В большинстве областей применяют аварийные отключения электроэнергии, а ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в строй.

Аварийные отключения электроэнергии

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в большинстве областей в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии.

Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Из-за сложных погодных условий – на утро полностью или частично были обесточены 11 населенных пунктов в Полтавской области. Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных непогодой линий.