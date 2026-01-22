Унаслідок нічних обстрілів є знеструмлення у трьох областях, - Укренерго
В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі через наслідки російських обстрілів та негоду. У більшості областей застосовують аварійні знеструмлення, а раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у фейсбуці.
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
Аварійні знеструмлення
Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення.
Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Також в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.
НАСЛІДКИ НЕГОДИ
Через складні погодні умови – на ранок повністю або частково були знеструмлені 11 населених пунктів у Полтавській області. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній.
Можете посчитать. Минимум 15 м2 на человека это нужно отопить 240 тыс м2 + 16тыс кВт/ч э.э
Короче: опять журналист изнасиловал инжинера
Після 2014 і до 2019 року працювали всі АЕС: Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька і Рівненська. Для регулування і подачі електроенергію при пікових нагрузках працювали ТЕС(ТЕЦ). Добре будувалися і працювали вітрова і сонячні станції, коли Україна могла заробляти і продавати надлишки за кордон. Але після 2019 року баканов та його дружбан по Кривому Рогу наумов продали найбільшу в Європі АЕС - Запорізьку кацапам. Як вони це робили сьогодні можна довідатися із журналістських розслідувань, бо СБУ, генпрокуратура і ДБЬР мовчать, бюо не було вказівки Голобородька. А цієї команди і не буде бо це все йому було відомо, бо це його найближче оточення, яке на 6-ти автомобілях вивозили готівку в доларах і евро за кордон. Вся надія тільки на НАБУ.
То навіщо Ви сюди ліпите 2014-й рік? Нагадати про міндіча, цукермана, галущенка, наєма, деркача, які знищували енергосистему і крали????
Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
Киевская обл (не бомбили).
36 нет; 1/5 ест; (пока) 7 нет