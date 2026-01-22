УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12295 відвідувачів онлайн
Новини
1 301 10

Унаслідок нічних обстрілів є знеструмлення у трьох областях, - Укренерго

відключення,світло

В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі через наслідки російських обстрілів та негоду. У більшості областей застосовують аварійні знеструмлення, а раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Також читайте: У світі не існує необхідного обсягу обладнання для ремонту енергосистеми України, - ексголова "Укренерго" Кудрицький

Аварійні знеструмлення

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення.

Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читайте: ЄБРР від початку великої війни інвестував у проєкти в Україні 9,2 мільярда євро. Куди направляли кошти?

Також в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови – на ранок повністю або частково були знеструмлені 11 населених пунктів у Полтавській області. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній.

Автор: 

Укренерго (2949) знеструмлення (113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Вінниця. Офіційно обленерго сьогодні відключає чергу 3.2 на 18 годин. О 9 ранку ввели аварійні відключення і сайт показує появу електроенергії на наступну добу о 7.30. Тобто 22 години підряд.

Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
показати весь коментар
22.01.2026 13:20 Відповісти
+1
Так, повний інформаційний вакуум!
показати весь коментар
22.01.2026 13:32 Відповісти
+1
Мабуть, там не одна така установка. А ще у нас ********** тулити до новин "ілюстраційне фото", яке іноді взагалі не має відношення до тексту. Але факт залишається фактом - чиновники знову стоять на заваді часткового вирішення енергетичної кризи. Мабуть традиційно вимагають "на лапу".
показати весь коментар
22.01.2026 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приклад, як керівництво держави здержсекретарями в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ, ОДА та Укренерго, завчасно НЕ підготували, з 2014 року та 2019 року, стратегічну галузь до функціонування в Особливий період та воєнного стану! Закони, цього вимагають!!
показати весь коментар
22.01.2026 13:19 Відповісти
А тим часом: "В Обухові на Київщині не запускають подаровані мініТЕЦ, які могли б забезпечити біля 50% потреб міста, через відсутність необхідної документації (!), - депутат міськради Яцун"
показати весь коментар
22.01.2026 13:30 Відповісти
Я извиняюь. То что на каринке точно может обеспечить э.энергией и горячей ппоточной водой 16 тысяч человек? Наконец то обуздали холодный синтез?
Можете посчитать. Минимум 15 м2 на человека это нужно отопить 240 тыс м2 + 16тыс кВт/ч э.э
Короче: опять журналист изнасиловал инжинера
показати весь коментар
22.01.2026 15:49 Відповісти
+++
показати весь коментар
22.01.2026 15:57 Відповісти
скорее всего оно сможет обеспечить газовую котельную, а вот та уже отопит.
показати весь коментар
22.01.2026 16:06 Відповісти
Навіщо Ви втулили сюди 2014-й рік, щоб показати що майданная і проукраїнська влада така сама, як проросійська і антимайданна з 2019 року? Назвіть, буль ласка, факти відсутності світла, води та тепла в містах і селах України до 2019 року? Особисто я таких історій не знаю. Чув брехню, про "Ротердам +", коли наріду набрехали, що ніби Порошенко на цій формулі збагачується, хоча в нього жодної шахти чи підприєжмства, що виробляли електроенергію і тепло. Такими були і єх Ахметов, Коломойський і інші "патріоти". Тоді при "Ротердамі" 1 кіловат коштував від 0,Ю90 коп до 1,80 грн. А коли мудрий наріт поміняв президента, то почав відразу платили 4,32 грн. за кіловат і світла стало всього декілька годин на добу.
Після 2014 і до 2019 року працювали всі АЕС: Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька і Рівненська. Для регулування і подачі електроенергію при пікових нагрузках працювали ТЕС(ТЕЦ). Добре будувалися і працювали вітрова і сонячні станції, коли Україна могла заробляти і продавати надлишки за кордон. Але після 2019 року баканов та його дружбан по Кривому Рогу наумов продали найбільшу в Європі АЕС - Запорізьку кацапам. Як вони це робили сьогодні можна довідатися із журналістських розслідувань, бо СБУ, генпрокуратура і ДБЬР мовчать, бюо не було вказівки Голобородька. А цієї команди і не буде бо це все йому було відомо, бо це його найближче оточення, яке на 6-ти автомобілях вивозили готівку в доларах і евро за кордон. Вся надія тільки на НАБУ.
То навіщо Ви сюди ліпите 2014-й рік? Нагадати про міндіча, цукермана, галущенка, наєма, деркача, які знищували енергосистему і крали????
показати весь коментар
22.01.2026 13:40 Відповісти
показати весь коментар
Слабак.
Киевская обл (не бомбили).
36 нет; 1/5 ест; (пока) 7 нет
показати весь коментар
22.01.2026 15:55 Відповісти
 
 