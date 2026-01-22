Унаслідок нічних обстрілів є знеструмлення у трьох областях, - Укренерго

В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі через наслідки російських обстрілів та негоду. У більшості областей застосовують аварійні знеструмлення, а раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Аварійні знеструмлення

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення.

Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови – на ранок повністю або частково були знеструмлені 11 населених пунктів у Полтавській області. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній.