Россияне нанесли 751 удар по Запорожской области: один погибший и 10 раненых

За сутки российские оккупанты нанесли 751 удар по 35 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы и повреждения

"Один человек погиб, десять – ранены в результате вражеской атаки на Камышеваху", – говорится в сообщении.

Сообщается, что поступило 63 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Чем атаковала РФ?

Как отмечается, для ударов по населенным пунктам Запорожской области российские войска использовали авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ нанесли 23 авиационных удара по Камышевахе, Зализнычному, Долинке, Воздвижовке, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Цветковому, Святопетровке, Рождественке, Шевченковсковому, Новому Полю, Доброполью, Любицкому и Копаням.

410 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Камышеваху, Михайло-Лукашево, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехово, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Сладкое, Доброполье, Новопавловку и Широкое.

6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Мариевки, Зализнычного, Сладкого, Варваровки и Копаней.

312 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого, Дорожнянки, Варваровки, Сладкого и Доброполья.

