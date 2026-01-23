Росіяни завдали 751 удару по Запорізькій області: один загиблий і 10 поранених
Упродовж доби російські окупанти завдали 751 удару по 35 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Жертви та пошкодження
"Одна людина загинула, десятеро – поранено внаслідок ворожої атаки на Комишуваху", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що надійшло 63 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.
Чим атакувала РФ?
Як зазначається, для ударів по населених пунктах Запоріжжя російські війська використовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.
- Війська рф здійснили 23 авіаційні удари по Комишувасі, Залізничному, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Цвітковому, Святопетрівці, Різдвянці, Шевченківському, Новому Полю, Добропіллю, Любицькому та Копанях.
- 410 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Солодке, Добропілля, Новопавлівку та Широке.
- 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Маріївки, Залізничного, Солодкого, Варварівки та Копанів.
- 312 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого, Дорожнянки, Варварівки, Солодкого та Добропілля.
