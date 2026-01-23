Росіяни завдали 751 удару по Запорізькій області: один загиблий і 10 поранених

Упродовж доби російські окупанти завдали 751 удару по 35 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви та пошкодження

"Одна людина загинула, десятеро – поранено внаслідок ворожої атаки на Комишуваху", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що надійшло 63 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.

Чим атакувала РФ?

Як зазначається, для ударів по населених пунктах Запоріжжя російські війська використовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.

Війська рф здійснили 23 авіаційні удари по Комишувасі, Залізничному, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Цвітковому, Святопетрівці, Різдвянці, Шевченківському, Новому Полю, Добропіллю, Любицькому та Копанях.

410 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Солодке, Добропілля, Новопавлівку та Широке.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Маріївки, Залізничного, Солодкого, Варварівки та Копанів.

312 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого, Дорожнянки, Варварівки, Солодкого та Добропілля.

