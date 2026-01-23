Россияне ударили по торговому центру в Сумах: пострадавших нет

Российские войска в пятницу, 23 января, нанесли удар по торговому центру в Ковпаковском районе города Сумы.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удар был зафиксирован около 13:25. В результате обстрела повреждены восемь окон, крыша и фасад торгового центра.

По предварительной информации, пострадавших нет. Другие последствия атаки уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили КАБами по пригороду Сум: два человека пострадали, есть проблемы с электроснабжением

Ранее Кобзарь также сообщал, что около 09:45 в Ковпаковском районе было зафиксировано попадание в асфальтовое покрытие вблизи одного из жилых домов. В соседнем здании выбиты окна, пострадавших также не зафиксировано.