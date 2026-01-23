Россияне ударили по торговому центру в Сумах: пострадавших нет

Российские войска в пятницу, 23 января, нанесли удар по торговому центру в Ковпаковском районе города Сумы.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удар был зафиксирован около 13:25. В результате обстрела повреждены восемь окон, крыша и фасад торгового центра.

По предварительной информации, пострадавших нет. Другие последствия атаки уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили КАБами по пригороду Сум: два человека пострадали, есть проблемы с электроснабжением

Ранее Кобзарь также сообщал, что около 09:45 в Ковпаковском районе было зафиксировано попадание в асфальтовое покрытие вблизи одного из жилых домов. В соседнем здании выбиты окна, пострадавших также не зафиксировано.

625 млн.грн. залишилось на кінець 25 року, на рахунках Сумської міської ради, бо не знали начальники куди їх подіти. Не здогадались закупити дронів- перехоплювачів для Сумського ДФТГ комплекси подавлення дронів і ще багато чого можно було б зробити для міста Суми але...кому це потрібно. Зараз коментують прильоти.
23.01.2026 15:59 Ответить
Обычно это связано с тем, что деньги распилить не удалось просто.
23.01.2026 16:50 Ответить
 
 