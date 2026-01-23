Россияне ударили по торговому центру в Сумах: пострадавших нет
Российские войска в пятницу, 23 января, нанесли удар по торговому центру в Ковпаковском районе города Сумы.
Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, удар был зафиксирован около 13:25. В результате обстрела повреждены восемь окон, крыша и фасад торгового центра.
По предварительной информации, пострадавших нет. Другие последствия атаки уточняются.
Ранее Кобзарь также сообщал, что около 09:45 в Ковпаковском районе было зафиксировано попадание в асфальтовое покрытие вблизи одного из жилых домов. В соседнем здании выбиты окна, пострадавших также не зафиксировано.
