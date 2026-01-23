Росіяни вдарили по торговельному центру в Сумах: постраждалих немає
Російські війська у п’ятницю, 23 січня, завдали удару по торговельному центру в Ковпаківському районі міста Суми.
Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, удар було зафіксовано близько 13:25. Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім вікон, дах та фасад торговельного центру.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інші наслідки атаки уточнюються.
Раніше Кобзар також повідомляв, що близько 09:45 у Ковпаківському районі було зафіксовано влучання в асфальтне покриття поблизу одного з житлових будинків. У сусідній будівлі вибиті вікна, постраждалих також не зафіксовано.
