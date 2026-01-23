Росіяни вдарили по торговельному центру в Сумах: постраждалих немає

Російські війська у п’ятницю, 23 січня, завдали удару по торговельному центру в Ковпаківському районі міста Суми.

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, удар було зафіксовано близько 13:25. Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім вікон, дах та фасад торговельного центру.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інші наслідки атаки уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили КАБами по передмістю Сум: двоє людей постраждало, є проблеми з електропостачанням

Раніше Кобзар також повідомляв, що близько 09:45 у Ковпаківському районі було зафіксовано влучання в асфальтне покриття поблизу одного з житлових будинків. У сусідній будівлі вибиті вікна, постраждалих також не зафіксовано.

625 млн.грн. залишилось на кінець 25 року, на рахунках Сумської міської ради, бо не знали начальники куди їх подіти. Не здогадались закупити дронів- перехоплювачів для Сумського ДФТГ комплекси подавлення дронів і ще багато чого можно було б зробити для міста Суми але...кому це потрібно. Зараз коментують прильоти.
23.01.2026 15:59 Відповісти
Обычно это связано с тем, что деньги распилить не удалось просто.
23.01.2026 16:50 Відповісти
 
 