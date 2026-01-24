В субботу, 23 января, США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане.

Об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США, информирует Цензор.НЕТ.

Детали удара по судну

"По указанию Пита Хэгсета, Объединенная оперативная группа "Южный Копье" нанесла смертоносный кинетический удар по судну, эксплуатируемому определенными террористическими организациями", - говорится в сообщении.

Разведка США подтвердила, что судно проходило транзитом по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле.

Сообщается, что двое наркотеррористов были убиты, а один выжил.

Читайте также: США готовы перейти к "наземному этапу" войны с наркокартелями в Венесуэле

Что предшествовало

Напомним, что в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что любая страна, которая незаконно поставляет наркотики в США, может стать объектом нападения.

Читайте также: Трамп: США могут атаковать страны, поставляющие наркотики