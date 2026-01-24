США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане
В субботу, 23 января, США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане.
Об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США, информирует Цензор.НЕТ.
Детали удара по судну
"По указанию Пита Хэгсета, Объединенная оперативная группа "Южный Копье" нанесла смертоносный кинетический удар по судну, эксплуатируемому определенными террористическими организациями", - говорится в сообщении.
Разведка США подтвердила, что судно проходило транзитом по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле.
Сообщается, что двое наркотеррористов были убиты, а один выжил.
Что предшествовало
Напомним, что в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что любая страна, которая незаконно поставляет наркотики в США, может стать объектом нападения.
Єдиний "кінетичний" снаряд, який застосовується на практиці - бронебійний підкаліберний. Це ПРОТИТАНКОВА зброя. Застосовують у танкових гарматах, та протитанковій артилерії... Звідки такі снаряди у авіації, чи у моряків? Катери наркоторговців - швидкісні й легкі - там немає броні. Тому найбільш дієвими є БЧ осколочні ., чи осколочно -фугасні... Знову "фантазують" автори статті?
а те що це слово ліплять для ефектності тільки підкреслює невігластво
ще приклади - балістичні окуляри, балістичні рукавички і балістичне мастило
і журнашлюги тут ні до чого - само U.S. Southern Command так повідомило
можливо, хотіли сказати що вгасили з гармати або кулемета, а не ракетою
все інше - це якісь дивні домисли
коротка відповідь для практиків які десь тут обговорюють конкретний ********* - куля або снаряд
"Єдиний "кінетичний" снаряд, який застосовується на практиці - бронебійний підкаліберний." - ти краще читай що сам пишеш - бо виглядаєш невігласом
до речі, PGU-14/B - "дуже" кінетичний і зовсім не підкаліберний
я до того, що умняки ганяй в себе на кухні - а між людьми сиди тихо, бо зразу зрозуміють що ти повний баран
Читай: "Боєкомплект гармати складається з чотирьох набоїв з бронебійним підкалиберним снарядом PGU-14/B, вага снаряду 425 г, і одного патрона з ОФЗ снарядом PGU-13/B вагою 360 г. Снаряд PGU-14/B має сердечник зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) збідненого урану. Гармата призначена для боротьби з танками та іншими броньованими цілями. Існує думка, що снаряди зі збідненого урану шкідливі для здоров'я людей, що опинилися в зоні бойових дій і наземного персоналу авіабаз, де базуються A-10https://uk.wikipedia.org/wiki/GAU-8_Avenger#cite_note-1 [1]."
Я ж тобі, дурню, саме про "підкаліберні бронебійні" пишу! А ОФЗ - "осколочно-фугасний. Він не "кінетичний"... Ти, якщо у зброї та ***********, не тямиш - хоч не ганьбися!...
а так то добре - сподіваюсь ти більше не будеш задавати питання що таке кінетичний удар
Це 9 війна, яку зупинив Трамп.
А так, новина ні про що, окрім незрозумілого "кінетичного удару".
23 января - пятница,.