США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

США знищили судно наркоторговців

У п'ятницю 23 січня, США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані.

Про це в соцмережі Х повідомило Південне командування ЗС США, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі удару по судну 

"За вказівкою Піта Гегсета, Об'єднана оперативна група "Південний Спис" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями", - сказано в повідомленні.

Розвідка США підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та брало участь у операціях з наркоторгівлі.

Повідомляється, що двоє наркотерористів були вбиті, а один вижив. 

Читайте також: США готові перейти до "наземного етапу" війни з наркокартелями у Венесуелі

Що передувало

Нагадаємо, що в грудні 2025 року президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі заявив, що будь-яка країна, яка незаконно постачає наркотики в США, може стати об’єктом нападу.

Читайте також: Трамп: США можуть атакувати країни, які постачають наркотики

Топ коментарі
+11
Нічосебе масштаби-двоє вбиті, один вижив. Увесь 7 флот приймав участь в операції. Трамп особисто нагородить медалями Пошани військових, які відзначилися. Піту Гегсету буде надано звання генерала армії.
Це 9 війна, яку зупинив Трамп.
24.01.2026 01:19 Відповісти
+5
Це епічна операція флоту США ввійде в історію найпотужніших морських битв людства!! Потоплення українцями вперше в історії флагмана раши 'Москва" - це незначний епізод місцевого значення!! Якби був Трамп цього би не сталося!
24.01.2026 08:20 Відповісти
+2
*орєшнік* з болванками також кінетична. Правда, тут він ні до чого.
24.01.2026 02:06 Відповісти
Цікаво - а що ж за ********* такий - шо "кінетично" б"є? "Кінетичний удар - це гіпотетичний вид зброї, який використовує величезну кінетичну енергію інертного об'єкта (наприклад, вольфрамового стрижня), що падає з орбіти на гіперзвуковій швидкості, для руйнування цілі, а не вибухової речовини. Це дозволяє завдавати ударів із дуже високим кутом під час входу в атмосферу, що робить захист вкрай складним".
Єдиний "кінетичний" снаряд, який застосовується на практиці - бронебійний підкаліберний. Це ПРОТИТАНКОВА зброя. Застосовують у танкових гарматах, та протитанковій артилерії... Звідки такі снаряди у авіації, чи у моряків? Катери наркоторговців - швидкісні й легкі - там немає броні. Тому найбільш дієвими є БЧ осколочні ., чи осколочно -фугасні... Знову "фантазують" автори статті?
24.01.2026 01:19 Відповісти
*орєшнік* з болванками також кінетична. Правда, тут він ні до чого.
24.01.2026 02:06 Відповісти
24.01.2026 02:06 Відповісти
Камінь кинутий теж кінетична зброя - і до речі перші бронебійні снаряди використали на морі . До речі снаряд з електромагнітної гармати вибухівки не буде мати - бо його кінетична енергія на 1 кг маси дорівнює 1 кг тротилу ( а розігнаний снаряд до швидкості 10000 км в сек при масі 10 кг буде мати вибухову силу ядреної бімби ).
24.01.2026 02:16 Відповісти
Схоже на випробування...Теоретично можна з авіації...якщо винищувач в верхніх шарах атмосфери і йде на надзвуковій, а швидкість болванки підтримати власним реактивним двигуном ракети
24.01.2026 08:36 Відповісти
будь яка зброя яка використовує для враження цілі розігнану масу є по суті кінетичною

а те що це слово ліплять для ефектності тільки підкреслює невігластво

ще приклади - балістичні окуляри, балістичні рукавички і балістичне мастило

і журнашлюги тут ні до чого - само U.S. Southern Command так повідомило

можливо, хотіли сказати що вгасили з гармати або кулемета, а не ракетою
24.01.2026 09:10 Відповісти
Це суперечить мною сказаному? Я знаю і про "кінетику", і про "балістику". Але ми тут не "теорії" розглядаємо, а практичне застосування конкретного **********...
24.01.2026 17:48 Відповісти
летальний кінетичний удар, а саме про нього йде мова - це, в тому числі ,влучання будь якої кулі або снаряда з достатньою енергією щоб бути летальними, (наприклад кулеметної)

все інше - це якісь дивні домисли
24.01.2026 18:49 Відповісти
"Але ми тут не "теорії" розглядаємо, а практичне застосування конкретного **********..."
24.01.2026 18:53 Відповісти
"Цікаво - а що ж за ********* такий - шо "кінетично" б"є?"

коротка відповідь для практиків які десь тут обговорюють конкретний ********* - куля або снаряд
24.01.2026 19:48 Відповісти
Назви "КОНКРЕТНИЙ" *********, яким стріляли по судну... Кулею вбить ДВОХ дуже важко. Якщо це не "куля", то який саме снаряд? Його калібр, модель... Стрілять кластчним "кінетичним" снарядом (підкаліберним) це просто "зробить дірку в корпусі". Для нанесення шкоди неброньованій цілі більш ефективним є застосування осколочного, чи осколочно-фугасного снаряда. Теоретично, ти можеш назвать і їх "кінетичними" - бо осколки цих снарядів діють як кінетичні складові *********а. Однак, чи не здається тобі це "словоблудством"?
24.01.2026 19:57 Відповісти
а якщо куль було більше чим дві, типу з M134 ввалили ?

"Єдиний "кінетичний" снаряд, який застосовується на практиці - бронебійний підкаліберний." - ти краще читай що сам пишеш - бо виглядаєш невігласом

до речі, PGU-14/B - "дуже" кінетичний і зовсім не підкаліберний

я до того, що умняки ганяй в себе на кухні - а між людьми сиди тихо, бо зразу зрозуміють що ти повний баран
25.01.2026 12:10 Відповісти
"Умняки на кухні" - це саме ТВОЄ
Читай: "Боєкомплект гармати складається з чотирьох набоїв з бронебійним підкалиберним снарядом PGU-14/B, вага снаряду 425 г, і одного патрона з ОФЗ снарядом PGU-13/B вагою 360 г. Снаряд PGU-14/B має сердечник зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) збідненого урану. Гармата призначена для боротьби з танками та іншими броньованими цілями. Існує думка, що снаряди зі збідненого урану шкідливі для здоров'я людей, що опинилися в зоні бойових дій і наземного персоналу авіабаз, де базуються A-10https://uk.wikipedia.org/wiki/GAU-8_Avenger#cite_note-1 [1]."
Я ж тобі, дурню, саме про "підкаліберні бронебійні" пишу! А ОФЗ - "осколочно-фугасний. Він не "кінетичний"... Ти, якщо у зброї та ***********, не тямиш - хоч не ганьбися!...
25.01.2026 12:20 Відповісти
тебе послухати то куля від ПМ також підкаліберна бо має сердечник

а так то добре - сподіваюсь ти більше не будеш задавати питання що таке кінетичний удар
25.01.2026 19:59 Відповісти
Я бачу ти так нічого і "недо Tymкав"... Але це не моя вина - а твоя БІДА...
25.01.2026 20:19 Відповісти
тут головне щоб ти дотумкав що постійно дурниці пишеш, але особливих сподівань немає
26.01.2026 08:20 Відповісти
Та я то "доТУМкав" - що ти не тямиш ні в ***********, ні в їх класифікації та принципі дії... Мелеш дурниці, "високом штилем", і корчиш з себе "знавця"...Ти поліз у суперечку, не володіючи термінологією...
26.01.2026 08:38 Відповісти
24.01.2026 01:19 Відповісти
По цивільному судну. Це військовий злочин.
24.01.2026 01:28 Відповісти
Я так розумію - відмовилися спиниться, для огляду... Якщо екіпаж вирішив "подуркувать" - його проблеми...
24.01.2026 01:36 Відповісти
там стопудово була зброя
24.01.2026 02:00 Відповісти
По судну наркокаотеля.
24.01.2026 02:34 Відповісти
Во первых это лодка с тремя людьми. Во вторых эти мощные нарколодки идущие по маршруту невозможно ни с кем перепутать.
24.01.2026 09:47 Відповісти
Субота - це 25 січня, а 23 січня - це четвер. Ало, автор, ти на приколі ?! Як твоїй статті після цього довіряти ?!
24.01.2026 02:12 Відповісти
Ти по своєму календарю живеш? У мене зараз пʼятниця 23
24.01.2026 02:50 Відповісти
Well done
24.01.2026 02:50 Відповісти
сша - світовий лідер у війні з невійськовими. Слава сша!
24.01.2026 02:54 Відповісти
На National Geographic був цілий серіал, як Берегова охорона США ганялася за катерами наркоторговців. По кілька разів на день. Єдине що, якщо стріляли то зі звичайної зброї, у повітря або по двигунам тих катерів. Бо наврядчи на National Geographic показували б вбивство.
А так, новина ні про що, окрім незрозумілого "кінетичного удару".
24.01.2026 05:42 Відповісти
Наркоторговцам сочувствия нет.
24.01.2026 08:07 Відповісти
24.01.2026 08:20 Відповісти
Найкращим можна було би визнати удар по судну кацапського путлєра з вершником на ньому. Можливо і на біс.
"В субботу, 23 января"? )
23 января - пятница,.
24.01.2026 12:30 Відповісти
"Кинетический удар," это как? Удар дубиной по башке? )
