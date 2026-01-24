У п'ятницю 23 січня, США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані.

Про це в соцмережі Х повідомило Південне командування ЗС США, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі удару по судну

"За вказівкою Піта Гегсета, Об'єднана оперативна група "Південний Спис" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями", - сказано в повідомленні.

Розвідка США підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та брало участь у операціях з наркоторгівлі.

Повідомляється, що двоє наркотерористів були вбиті, а один вижив.

Що передувало

Нагадаємо, що в грудні 2025 року президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі заявив, що будь-яка країна, яка незаконно постачає наркотики в США, може стати об’єктом нападу.

