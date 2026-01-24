США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані
У п'ятницю 23 січня, США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані.
Про це в соцмережі Х повідомило Південне командування ЗС США, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі удару по судну
"За вказівкою Піта Гегсета, Об'єднана оперативна група "Південний Спис" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями", - сказано в повідомленні.
Розвідка США підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та брало участь у операціях з наркоторгівлі.
Повідомляється, що двоє наркотерористів були вбиті, а один вижив.
Що передувало
Нагадаємо, що в грудні 2025 року президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі заявив, що будь-яка країна, яка незаконно постачає наркотики в США, може стати об’єктом нападу.
Єдиний "кінетичний" снаряд, який застосовується на практиці - бронебійний підкаліберний. Це ПРОТИТАНКОВА зброя. Застосовують у танкових гарматах, та протитанковій артилерії... Звідки такі снаряди у авіації, чи у моряків? Катери наркоторговців - швидкісні й легкі - там немає броні. Тому найбільш дієвими є БЧ осколочні ., чи осколочно -фугасні... Знову "фантазують" автори статті?
а те що це слово ліплять для ефектності тільки підкреслює невігластво
ще приклади - балістичні окуляри, балістичні рукавички і балістичне мастило
і журнашлюги тут ні до чого - само U.S. Southern Command так повідомило
можливо, хотіли сказати що вгасили з гармати або кулемета, а не ракетою
все інше - це якісь дивні домисли
коротка відповідь для практиків які десь тут обговорюють конкретний ********* - куля або снаряд
"Єдиний "кінетичний" снаряд, який застосовується на практиці - бронебійний підкаліберний." - ти краще читай що сам пишеш - бо виглядаєш невігласом
до речі, PGU-14/B - "дуже" кінетичний і зовсім не підкаліберний
я до того, що умняки ганяй в себе на кухні - а між людьми сиди тихо, бо зразу зрозуміють що ти повний баран
Читай: "Боєкомплект гармати складається з чотирьох набоїв з бронебійним підкалиберним снарядом PGU-14/B, вага снаряду 425 г, і одного патрона з ОФЗ снарядом PGU-13/B вагою 360 г. Снаряд PGU-14/B має сердечник зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) збідненого урану. Гармата призначена для боротьби з танками та іншими броньованими цілями. Існує думка, що снаряди зі збідненого урану шкідливі для здоров'я людей, що опинилися в зоні бойових дій і наземного персоналу авіабаз, де базуються A-10https://uk.wikipedia.org/wiki/GAU-8_Avenger#cite_note-1 [1]."
Я ж тобі, дурню, саме про "підкаліберні бронебійні" пишу! А ОФЗ - "осколочно-фугасний. Він не "кінетичний"... Ти, якщо у зброї та ***********, не тямиш - хоч не ганьбися!...
а так то добре - сподіваюсь ти більше не будеш задавати питання що таке кінетичний удар
Це 9 війна, яку зупинив Трамп.
А так, новина ні про що, окрім незрозумілого "кінетичного удару".
23 января - пятница,.