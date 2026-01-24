Потенциал Службы внешней разведки значительно больше, - Зеленский
По случаю Дня внешней разведки Украины президент Владимир Зеленский поздравил разведчиков с праздником, присвоил высшие воинские звания и вручил ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней и Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Важная информация для Украины
Как отмечается, глава государства поблагодарил за ежедневную службу, благодаря которой Украина получает важную информацию, глубокую аналитику, а также за боевую работу и дипстрайки. По словам президента, потенциал Службы внешней разведки значительно больше.
"Украине нужен специальный сильный разведывательный юнит, который может действовать за рубежом так, чтобы это было сопоставимо с лучшими боевыми внешними разведками мира. Перспектива для вас – это внешние операции: не просто операции влияния и получения данных и не только получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины", – отметил Зеленский.
Президент отдельно отметил работу всех составляющих Сил обороны, которые развивают направление дипстрайков Украины: есть хорошие цели и очень хорошие результаты.
Уничтожение врага
"Все наши разведки, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины, Вооруженные Силы - все работают на уничтожение врага. Спасибо, что в Службе внешней разведки такой элемент появился и очень сильно изменился именно во время полномасштабной войны", - сказал глава государства.
Зеленский также поблагодарил за информацию, которую получает от Службы внешней разведки и которая помогает при принятии важных решений.
"Потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший, - Зеленський"???????
і це мичить гундося потвора, яка:
- в 2021 році ліквідувала Академію зовнішньої розвідки????
- яка призначила випускника академії ФСБ головою СЗР а потім сховала його послом в Сербії??????
ох і гниль корумповане!!! ЗЕ - на нари зрадника!!!!!
або , Мистецтво лицемірства: від ліквідації до привітань....
Дивлюся на сьогоднішні привітання зовнішній розвідці від Офісу Президента і просто захоплююся цією послідовністю. Це ж треба курво мати такий талант:
Спочатку, у 2021-му, ти ліквідуєш Академію зовнішньої розвідки... Ну, а навіщо професійна освіта тим, хто й так має все знати?. Потім місяцями елегантно ігноруєш їхні звіти про те, що росіяни от-от перейдуть кордон. Розвідка тоді кричала про напад. Дати, напрямки, кількість військ - усе було на столі. Але замість підготовки ми чули про ,,шашлики'' та ,,нагнітання'',бо розвідка - то для песимістів.....,.
А сьогодні - бац! - ,,Ви наші очі, ви наша гордість''. Сьогодні розвідка - герої, а у лютому 2022-го їхні звіти, мабуть, використовували як підстилку для шампурів. Бо важко було почути розвідку, коли у вухах шкварчало м'ясо, а в планах - травневі свята....
Це як спочатку звільнити вчителя, спалити підручники, прогуляти всі екзамени, а на випускному щиро дивуватися: ,,Ого, які ви розумні, як добре, що ви у нас є!''. Вітати людей, чию роботу ти ігнорував, а школу - знищив, - це не державна позиція, це найвищий рівень акторської майстерності. Оскар за кращу роль "вдячного головнокомандувача".!!! А по суті -Це цинізм вищого гатунку .!!!
Нашим розвідникам - низький уклін. Ви справді неймовірні, бо навчилися працювати не завдяки, а всупереч ,,ефективному менеджменту''. Зі святом тих, чиї попередження врешті-решт стали нашою реальністю.....
