Потенциал Службы внешней разведки значительно больше, - Зеленский

Зеленский награждает разведчиков

По случаю Дня внешней разведки Украины президент Владимир Зеленский поздравил разведчиков с праздником, присвоил высшие воинские звания и вручил ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней и Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства поблагодарил за ежедневную службу, благодаря которой Украина получает важную информацию, глубокую аналитику, а также за боевую работу и дипстрайки. По словам президента, потенциал Службы внешней разведки значительно больше.

"Украине нужен специальный сильный разведывательный юнит, который может действовать за рубежом так, чтобы это было сопоставимо с лучшими боевыми внешними разведками мира. Перспектива для вас – это внешние операции: не просто операции влияния и получения данных и не только получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины", – отметил Зеленский.

Читайте также: Россия утвердила "Стратегию Приазовья" для легитимации оккупированных территорий Украины, - СВР

Президент отдельно отметил работу всех составляющих Сил обороны, которые развивают направление дипстрайков Украины: есть хорошие цели и очень хорошие результаты.

"Все наши разведки, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины, Вооруженные Силы - все работают на уничтожение врага. Спасибо, что в Службе внешней разведки такой элемент появился и очень сильно изменился именно во время полномасштабной войны", - сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил за информацию, которую получает от Службы внешней разведки и которая помогает при принятии важных решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обновил персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский Владимир (24095) СВР (233)
Топ комментарии
+15
ЩООООО???????
"Потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший, - Зеленський"???????
і це мичить гундося потвора, яка:
- в 2021 році ліквідувала Академію зовнішньої розвідки????
- яка призначила випускника академії ФСБ головою СЗР а потім сховала його послом в Сербії??????
ох і гниль корумповане!!! ЗЕ - на нари зрадника!!!!!
24.01.2026 14:34 Ответить
+13
Та, да. Нещодавно служба отримала потужне підсилення - сам Завгосп розвідником став.
24.01.2026 14:07 Ответить
+6
С Ермаком потенциал еще больше возрос
24.01.2026 14:08 Ответить
Особливо зросте потенціал накладати "шлагбауми" в різного роду бізнесі, де ще хоч щось заробляють...
24.01.2026 15:34 Ответить
В СВР все так секретно, шо даже Буданову страшно(о чем тогда прессе рассказывать).
24.01.2026 14:12 Ответить
Да, да. За все время ни одного провала. Все разведки имеют провалы КГБ, ЦРУ и, даже, говорят МИ6 и только СВРua ни разу ни имела провала. Это работа профессионалов.
24.01.2026 14:50 Ответить
Ти ще з цієї нагоди дай Єрмаку зірку "Героя України", "за неоціненний внесок" щодо покращення обороноздатності України, за час перебування цього поца в лавах Служби зовнішньої розвідки!
24.01.2026 14:14 Ответить
Де дєрьмак?
24.01.2026 14:47 Ответить
Тсссс! Він глибоко законспірований.
24.01.2026 15:05 Ответить
Підсилив команду "штірліців"...
24.01.2026 15:14 Ответить
Плем'я, Ви недооцінюєте потенціал, свого лідара...
24.01.2026 15:03 Ответить
Як привітати тих, кого намагався не помічати: короткий посібник
або , Мистецтво лицемірства: від ліквідації до привітань....

Дивлюся на сьогоднішні привітання зовнішній розвідці від Офісу Президента і просто захоплююся цією послідовністю. Це ж треба курво мати такий талант:
Спочатку, у 2021-му, ти ліквідуєш Академію зовнішньої розвідки... Ну, а навіщо професійна освіта тим, хто й так має все знати?. Потім місяцями елегантно ігноруєш їхні звіти про те, що росіяни от-от перейдуть кордон. Розвідка тоді кричала про напад. Дати, напрямки, кількість військ - усе було на столі. Але замість підготовки ми чули про ,,шашлики'' та ,,нагнітання'',бо розвідка - то для песимістів.....,.
А сьогодні - бац! - ,,Ви наші очі, ви наша гордість''. Сьогодні розвідка - герої, а у лютому 2022-го їхні звіти, мабуть, використовували як підстилку для шампурів. Бо важко було почути розвідку, коли у вухах шкварчало м'ясо, а в планах - травневі свята....
Це як спочатку звільнити вчителя, спалити підручники, прогуляти всі екзамени, а на випускному щиро дивуватися: ,,Ого, які ви розумні, як добре, що ви у нас є!''. Вітати людей, чию роботу ти ігнорував, а школу - знищив, - це не державна позиція, це найвищий рівень акторської майстерності. Оскар за кращу роль "вдячного головнокомандувача".!!! А по суті -Це цинізм вищого гатунку .!!!
Нашим розвідникам - низький уклін. Ви справді неймовірні, бо навчилися працювати не завдяки, а всупереч ,,ефективному менеджменту''. Зі святом тих, чиї попередження врешті-решт стали нашою реальністю.....
24.01.2026 15:25 Ответить
Після того,як там приписався козирь,потенціал став значно більшим,ага.
Тільки, для кого?
24.01.2026 15:28 Ответить
Пєрєдайтє прівєт андрєю от вови.
Помніш как ми дєлілі ліжечко, холодний душ і мівіну?
Андрєй, я нікогда не забуду твой бальшой потенціал!!!!
24.01.2026 15:36 Ответить
Не бачити, що ти працюєш на мордор, це, дійсно, видатне досягнення
24.01.2026 16:30 Ответить
Мародер.
24.01.2026 16:37 Ответить
Зєлєнскій провів на всю ширину глибокий аналіз, і виявив, що Служба зовнішньої розвідки сачкує.
24.01.2026 16:53 Ответить
Какой такой "потенциал" может быть у службы, когда в руководстве поголовный "кротовник", дерьмака еще туда засунули. Ну а куда еще девать агента ГРУ?
24.01.2026 17:30 Ответить
 
 