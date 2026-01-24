Потенциал Службы внешней разведки значительно больше, - Зеленский

По случаю Дня внешней разведки Украины президент Владимир Зеленский поздравил разведчиков с праздником, присвоил высшие воинские звания и вручил ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней и Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства поблагодарил за ежедневную службу, благодаря которой Украина получает важную информацию, глубокую аналитику, а также за боевую работу и дипстрайки. По словам президента, потенциал Службы внешней разведки значительно больше.

"Украине нужен специальный сильный разведывательный юнит, который может действовать за рубежом так, чтобы это было сопоставимо с лучшими боевыми внешними разведками мира. Перспектива для вас – это внешние операции: не просто операции влияния и получения данных и не только получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины", – отметил Зеленский.

Президент отдельно отметил работу всех составляющих Сил обороны, которые развивают направление дипстрайков Украины: есть хорошие цели и очень хорошие результаты.

Уничтожение врага

"Все наши разведки, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины, Вооруженные Силы - все работают на уничтожение врага. Спасибо, что в Службе внешней разведки такой элемент появился и очень сильно изменился именно во время полномасштабной войны", - сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил за информацию, которую получает от Службы внешней разведки и которая помогает при принятии важных решений.

