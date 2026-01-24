"Потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший, - Зеленський"???????

З нагоди Дня зовнішньої розвідки України президент Володимир Зеленський привітав розвідників зі святом, присвоїв вищі військові звання та вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів і Данила Галицького та медалі "За військову службу Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави подякував за щоденну службу, завдяки якій Україна отримує важливу інформацію, глибоку аналітику, та за бойову роботу й дипстрайки. За словами президента, потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший.

"Україні потрібен спеціальний сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було зіставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Перспектива для вас – це зовнішні операції: не просто операції впливу і здобуття даних і не тільки здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України", - зазначив Зеленський.

Президент окремо відзначив роботу всіх складових Сил оборони, які розвивають напрям дипстрайків України: є хороші цілі й дуже хороші результати.

Знищення ворога

"Всі наші розвідки, Національна гвардія, Служба безпеки України, Збройні Сили - усі працюють на знищення ворога. Дякую, що в Службі зовнішньої розвідки такий елемент з'явився й дуже сильно змінився саме під час повномасштабної війни", - сказав глава держави.

Зеленський також подякував за інформацію, яку отримує від Служби зовнішньої розвідки і яка допомагає під час ухвалення важливих рішень.

