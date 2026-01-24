Потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший, - Зеленський
З нагоди Дня зовнішньої розвідки України президент Володимир Зеленський привітав розвідників зі святом, присвоїв вищі військові звання та вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів і Данила Галицького та медалі "За військову службу Україні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Важлива інформація для України
Як зазначається, глава держави подякував за щоденну службу, завдяки якій Україна отримує важливу інформацію, глибоку аналітику, та за бойову роботу й дипстрайки. За словами президента, потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший.
"Україні потрібен спеціальний сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було зіставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Перспектива для вас – це зовнішні операції: не просто операції впливу і здобуття даних і не тільки здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України", - зазначив Зеленський.
Президент окремо відзначив роботу всіх складових Сил оборони, які розвивають напрям дипстрайків України: є хороші цілі й дуже хороші результати.
Знищення ворога
"Всі наші розвідки, Національна гвардія, Служба безпеки України, Збройні Сили - усі працюють на знищення ворога. Дякую, що в Службі зовнішньої розвідки такий елемент з'явився й дуже сильно змінився саме під час повномасштабної війни", - сказав глава держави.
Зеленський також подякував за інформацію, яку отримує від Служби зовнішньої розвідки і яка допомагає під час ухвалення важливих рішень.
"Потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший, - Зеленський"???????
і це мичить гундося потвора, яка:
- в 2021 році ліквідувала Академію зовнішньої розвідки????
- яка призначила випускника академії ФСБ головою СЗР а потім сховала його послом в Сербії??????
ох і гниль корумповане!!! ЗЕ - на нари зрадника!!!!!
або , Мистецтво лицемірства: від ліквідації до привітань....
Дивлюся на сьогоднішні привітання зовнішній розвідці від Офісу Президента і просто захоплююся цією послідовністю. Це ж треба курво мати такий талант:
Спочатку, у 2021-му, ти ліквідуєш Академію зовнішньої розвідки... Ну, а навіщо професійна освіта тим, хто й так має все знати?. Потім місяцями елегантно ігноруєш їхні звіти про те, що росіяни от-от перейдуть кордон. Розвідка тоді кричала про напад. Дати, напрямки, кількість військ - усе було на столі. Але замість підготовки ми чули про ,,шашлики'' та ,,нагнітання'',бо розвідка - то для песимістів.....,.
А сьогодні - бац! - ,,Ви наші очі, ви наша гордість''. Сьогодні розвідка - герої, а у лютому 2022-го їхні звіти, мабуть, використовували як підстилку для шампурів. Бо важко було почути розвідку, коли у вухах шкварчало м'ясо, а в планах - травневі свята....
Це як спочатку звільнити вчителя, спалити підручники, прогуляти всі екзамени, а на випускному щиро дивуватися: ,,Ого, які ви розумні, як добре, що ви у нас є!''. Вітати людей, чию роботу ти ігнорував, а школу - знищив, - це не державна позиція, це найвищий рівень акторської майстерності. Оскар за кращу роль "вдячного головнокомандувача".!!! А по суті -Це цинізм вищого гатунку .!!!
Нашим розвідникам - низький уклін. Ви справді неймовірні, бо навчилися працювати не завдяки, а всупереч ,,ефективному менеджменту''. Зі святом тих, чиї попередження врешті-решт стали нашою реальністю.....
Тільки, для кого?
