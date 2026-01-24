УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російських окупантів
2 375 20

Потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший, - Зеленський

Зеленський нагороджує розвідників

З нагоди Дня зовнішньої розвідки України президент Володимир Зеленський привітав розвідників зі святом, присвоїв вищі військові звання та вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів і Данила Галицького та медалі "За військову службу Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Важлива інформація для України

Як зазначається, глава держави подякував за щоденну службу, завдяки якій Україна отримує важливу інформацію, глибоку аналітику, та за бойову роботу й дипстрайки. За словами президента, потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший.

"Україні потрібен спеціальний сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було зіставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Перспектива для вас – це зовнішні операції: не просто операції впливу і здобуття даних і не тільки здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Росія затвердила "Стратегію Приазов’я" для легітимації окупованих територій України, - СЗР

Президент окремо відзначив роботу всіх складових Сил оборони, які розвивають напрям дипстрайків України: є хороші цілі й дуже хороші результати.

Знищення ворога

"Всі наші розвідки, Національна гвардія, Служба безпеки України, Збройні Сили - усі працюють на знищення ворога. Дякую, що в Службі зовнішньої розвідки такий елемент з'явився й дуже сильно змінився саме під час повномасштабної війни", - сказав глава держави.

Зеленський також подякував за інформацію, яку отримує від Служби зовнішньої розвідки і яка допомагає під час ухвалення важливих рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оновив персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Автор: 

Зеленський Володимир (27617) СЗР Служба зовнішньої розвідки (222)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
ЩООООО???????
"Потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший, - Зеленський"???????
і це мичить гундося потвора, яка:
- в 2021 році ліквідувала Академію зовнішньої розвідки????
- яка призначила випускника академії ФСБ головою СЗР а потім сховала його послом в Сербії??????
ох і гниль корумповане!!! ЗЕ - на нари зрадника!!!!!
показати весь коментар
24.01.2026 14:34 Відповісти
+13
Та, да. Нещодавно служба отримала потужне підсилення - сам Завгосп розвідником став.
показати весь коментар
24.01.2026 14:07 Відповісти
+6
С Ермаком потенциал еще больше возрос
показати весь коментар
24.01.2026 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
Особливо зросте потенціал накладати "шлагбауми" в різного роду бізнесі, де ще хоч щось заробляють...
показати весь коментар
24.01.2026 15:34 Відповісти
В СВР все так секретно, шо даже Буданову страшно(о чем тогда прессе рассказывать).
показати весь коментар
24.01.2026 14:12 Відповісти
Да, да. За все время ни одного провала. Все разведки имеют провалы КГБ, ЦРУ и, даже, говорят МИ6 и только СВРua ни разу ни имела провала. Это работа профессионалов.
показати весь коментар
24.01.2026 14:50 Відповісти
Ти ще з цієї нагоди дай Єрмаку зірку "Героя України", "за неоціненний внесок" щодо покращення обороноздатності України, за час перебування цього поца в лавах Служби зовнішньої розвідки!
показати весь коментар
24.01.2026 14:14 Відповісти
показати весь коментар
Де дєрьмак?
показати весь коментар
24.01.2026 14:47 Відповісти
Тсссс! Він глибоко законспірований.
показати весь коментар
24.01.2026 15:05 Відповісти
Підсилив команду "штірліців"...
показати весь коментар
24.01.2026 15:14 Відповісти
Плем'я, Ви недооцінюєте потенціал, свого лідара...
показати весь коментар
24.01.2026 15:03 Відповісти
Як привітати тих, кого намагався не помічати: короткий посібник
або , Мистецтво лицемірства: від ліквідації до привітань....

Дивлюся на сьогоднішні привітання зовнішній розвідці від Офісу Президента і просто захоплююся цією послідовністю. Це ж треба курво мати такий талант:
Спочатку, у 2021-му, ти ліквідуєш Академію зовнішньої розвідки... Ну, а навіщо професійна освіта тим, хто й так має все знати?. Потім місяцями елегантно ігноруєш їхні звіти про те, що росіяни от-от перейдуть кордон. Розвідка тоді кричала про напад. Дати, напрямки, кількість військ - усе було на столі. Але замість підготовки ми чули про ,,шашлики'' та ,,нагнітання'',бо розвідка - то для песимістів.....,.
А сьогодні - бац! - ,,Ви наші очі, ви наша гордість''. Сьогодні розвідка - герої, а у лютому 2022-го їхні звіти, мабуть, використовували як підстилку для шампурів. Бо важко було почути розвідку, коли у вухах шкварчало м'ясо, а в планах - травневі свята....
Це як спочатку звільнити вчителя, спалити підручники, прогуляти всі екзамени, а на випускному щиро дивуватися: ,,Ого, які ви розумні, як добре, що ви у нас є!''. Вітати людей, чию роботу ти ігнорував, а школу - знищив, - це не державна позиція, це найвищий рівень акторської майстерності. Оскар за кращу роль "вдячного головнокомандувача".!!! А по суті -Це цинізм вищого гатунку .!!!
Нашим розвідникам - низький уклін. Ви справді неймовірні, бо навчилися працювати не завдяки, а всупереч ,,ефективному менеджменту''. Зі святом тих, чиї попередження врешті-решт стали нашою реальністю.....
показати весь коментар
24.01.2026 15:25 Відповісти
Після того,як там приписався козирь,потенціал став значно більшим,ага.
Тільки, для кого?
показати весь коментар
24.01.2026 15:28 Відповісти
Пєрєдайтє прівєт андрєю от вови.
Помніш как ми дєлілі ліжечко, холодний душ і мівіну?
Андрєй, я нікогда не забуду твой бальшой потенціал!!!!
показати весь коментар
24.01.2026 15:36 Відповісти
Не бачити, що ти працюєш на мордор, це, дійсно, видатне досягнення
показати весь коментар
24.01.2026 16:30 Відповісти
Мародер.
показати весь коментар
24.01.2026 16:37 Відповісти
Зєлєнскій провів на всю ширину глибокий аналіз, і виявив, що Служба зовнішньої розвідки сачкує.
показати весь коментар
24.01.2026 16:53 Відповісти
Какой такой "потенциал" может быть у службы, когда в руководстве поголовный "кротовник", дерьмака еще туда засунули. Ну а куда еще девать агента ГРУ?
показати весь коментар
24.01.2026 17:30 Відповісти
 
 