Враг атаковал 2 ракетами и 102 БПЛА, обезврежено 87 вражеских дронов, - Воздушные силы
В ночь на 25 января 2026 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 с Брянской области, а также 102 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавили Воздушные силы.
А чому немає новини, що ВІСІМ ГОДИН над Чернігівщиною вільно літав кацапський орлан-10 і керував цими ударами БЕЗПЕРЕШКОДНО?
А чому немає новини, що після того як цей кацапський розвідник наводив іскандери, він ще все відзняв і безперешкодно не поспішаючі покинув небо України, і полетів в марашу з кілометрами фотоз'зйомки?