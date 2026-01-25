Враг атаковал 2 ракетами и 102 БПЛА, обезврежено 87 вражеских дронов, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ отражают нападение дронов и баллистики на Киев

В ночь на 25 января 2026 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 с Брянской области, а также 102 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавили Воздушные силы.

Щось знову пішли у хід С-300. Довго не було, десь рік.
25.01.2026 08:51 Ответить
Так постійно пишуть у зведеннях, що застосовували "іскандер/С-300".
25.01.2026 08:57 Ответить
Ворог атакує, убиває ,руйнує ,а де відповідь ? чому Київ без світла і тепла ,а Донецьк ,Луганськ ,Севастопол і майже всі міста рф з світлом і теплом ,чи не тому Малюк був відправлений в відставку щоб не турбувати кацапів.
25.01.2026 09:12 Ответить
Малюк має честь офіцера? Якщо виконує тупі та злочинні накази?
25.01.2026 09:46 Ответить
Дивна новина в якій не знадали яку області ********* атакував? Це щоб імідж потужників Чернігівщини не псувати бо їх лідер ********** призначив керувати плем'ям?
А чому немає новини, що ВІСІМ ГОДИН над Чернігівщиною вільно літав кацапський орлан-10 і керував цими ударами БЕЗПЕРЕШКОДНО?
А чому немає новини, що після того як цей кацапський розвідник наводив іскандери, він ще все відзняв і безперешкодно не поспішаючі покинув небо України, і полетів в марашу з кілометрами фотоз'зйомки?
25.01.2026 13:50 Ответить
 
 