Ворог атакував двома ракетами та 102 БпЛА, знешкоджено 87 ворожих дронів, - Повітряні сили
У ніч на 25 січня 2026 року противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської обл., а також 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - додали Повітряні сили.
А чому немає новини, що ВІСІМ ГОДИН над Чернігівщиною вільно літав кацапський орлан-10 і керував цими ударами БЕЗПЕРЕШКОДНО?
А чому немає новини, що після того як цей кацапський розвідник наводив іскандери, він ще все відзняв і безперешкодно не поспішаючі покинув небо України, і полетів в марашу з кілометрами фотоз'зйомки?