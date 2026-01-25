Ворог атакував двома ракетами та 102 БпЛА, знешкоджено 87 ворожих дронів, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

У ніч на 25 січня 2026 року противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської обл., а також 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - додали Повітряні сили.

Щось знову пішли у хід С-300. Довго не було, десь рік.
25.01.2026 08:51 Відповісти
Так постійно пишуть у зведеннях, що застосовували "іскандер/С-300".
25.01.2026 08:57 Відповісти
Ворог атакує, убиває ,руйнує ,а де відповідь ? чому Київ без світла і тепла ,а Донецьк ,Луганськ ,Севастопол і майже всі міста рф з світлом і теплом ,чи не тому Малюк був відправлений в відставку щоб не турбувати кацапів.
25.01.2026 09:12 Відповісти
Малюк має честь офіцера? Якщо виконує тупі та злочинні накази?
25.01.2026 09:46 Відповісти
Дивна новина в якій не знадали яку області ********* атакував? Це щоб імідж потужників Чернігівщини не псувати бо їх лідер ********** призначив керувати плем'ям?
А чому немає новини, що ВІСІМ ГОДИН над Чернігівщиною вільно літав кацапський орлан-10 і керував цими ударами БЕЗПЕРЕШКОДНО?
А чому немає новини, що після того як цей кацапський розвідник наводив іскандери, він ще все відзняв і безперешкодно не поспішаючі покинув небо України, і полетів в марашу з кілометрами фотоз'зйомки?
25.01.2026 13:50 Відповісти
 
 