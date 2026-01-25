Центр единства украинцев откроют в Швеции, – Минсоцполитики

В Швеции откроют Центр единства украинцев для поддержки и взаимодействия наших соотечественников в этой стране.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, правительство Швеции приняло решение о создании Центра единства, который станет пространством поддержки и взаимодействия украинцев в этой стране.

Отмечается, что такое решение стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита в Швецию министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина в октябре 2025 года, а также усилиям Посольства Украины в Швеции.

Реализация проекта

Сообщается, что проект будет реализовываться в тесном сотрудничестве со шведскими органами власти, украинской стороной и организациями гражданского общества.



Следующий шаг - согласование деталей между правительствами двух стран для того, чтобы пространство для украинцев в Швеции стало полноценным участником Сети единства.

