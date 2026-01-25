Центр единства украинцев откроют в Швеции, – Минсоцполитики

В Швеции откроют Центр единства украинцев

В Швеции откроют Центр единства украинцев для поддержки и взаимодействия наших соотечественников в этой стране.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, правительство Швеции приняло решение о создании Центра единства, который станет пространством поддержки и взаимодействия украинцев в этой стране.

Отмечается, что такое решение стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита в Швецию министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина в октябре 2025 года, а также усилиям Посольства Украины в Швеции.

Реализация проекта

Сообщается, что проект будет реализовываться в тесном сотрудничестве со шведскими органами власти, украинской стороной и организациями гражданского общества.

Следующий шаг - согласование деталей между правительствами двух стран для того, чтобы пространство для украинцев в Швеции стало полноценным участником Сети единства.

Топ комментарии
+14
Просто неймовірно, яким дурницями займається влада ще крім корупції і непотизму. Навіщо ви бляха роздуваєте держ апарат, якщо грошей катастрофічно не вистачає навіть для оборони?! Ці структури не роблять реально нічого корисного, як і Ветеран-Хаби чи ще якась хрінь. Місяць тому зайшов в один такий Хаб і зрозумів дві речі: 1) вони мені не допоможуть по жодній проблемі 2) вони там сидять, тільки, щоб отримувати зарплатню, і їм по*бати на твої проблеми. Навіщо мені йти в сраний Хаб, якщо вони відправляють мене напр. в Міськраду, я ї без них можу просто піти в Міськраду😁 ІМІТАЦІЯ - от як можна оцінити одним словом суть цієї влади. Так і з цим 💯
25.01.2026 11:51 Ответить
+12
Просте питання, нахіба?
25.01.2026 11:45 Ответить
+11
дебіли...прости господи...
25.01.2026 11:39 Ответить
Нам би в Україні такий центр, бо при найменшій критиці влади ти одразу стаєш або порохоскотом або кацапом
25.01.2026 11:17 Ответить
Чернишов таки працює!
25.01.2026 11:22 Ответить
25.01.2026 11:39 Ответить
Там вже є наше посольство, хіба воно не повинно саме цим і займатися?
Світлана Заліщук, питання до тебе.
Нахіба плодити мін'єдчиків на кшталт Чернишова? Доречі, де він?
25.01.2026 11:44 Ответить
На партийном задании
25.01.2026 12:21 Ответить
Заліщук насолоджується життям.Баругу поборола-можна і відпочити
25.01.2026 12:46 Ответить
25.01.2026 11:45 Ответить
Нелох придумав ще пристроїти якусь шоблу уже носатого пристраюаав в мінєт
25.01.2026 11:50 Ответить
25.01.2026 11:51 Ответить
Не пишіть дурню, будь ласка. Українці ненавидять не одне одного, а лише деяких "українців", і мають на те повне право. Мабуть, вам з Румунії не видно, як тут люди допомагають одне одному.
25.01.2026 12:18 Ответить
Та це вже було!Мін.Єдності,курносий крадій чернишов.
25.01.2026 12:38 Ответить
Блін як мінімум вже 4 України - одна на ТОТ, 2 окопи, 3 броньовані слуги, 4 за кордоном 😿
25.01.2026 12:44 Ответить
А в Монако такий центр є?Як там українці єднаються?
25.01.2026 13:27 Ответить
Монако протримається - навіть без мівіни! Не хвилюйтеся так...
25.01.2026 13:52 Ответить
Знов корито.державне прогризли блді коченні!!!!
Краще всі грошівкладітб в ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ!!!!
25.01.2026 13:29 Ответить
Ще й шведів приплутали.
25.01.2026 13:51 Ответить
 
 