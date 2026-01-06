В Україні право на пільговий проїзд мають близько 10,7 мільйона громадян, – Мінсоцполітики

Право на пільговий проїзд у пасажирському транспорті в Україні станом на кінець 2025 року мають близько 10,7 млн осіб.

Про це в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності повідомили Укрінформу.

"Повідомляємо, що близько 10,7 млн громадян (або майже чверть кількості осіб, які проживали в Україні до війни) мають право на пільговий проїзд (пенсіонери, особи з інвалідністю, ветерани військової служби тощо)", – сказано в повідомленні.

Також у Мінсоцполітики нагадали, що з 2017 року, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу, видатки на фінансування компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян належать до видатків місцевих бюджетів.

Водночас наразі в Україні відсутня автоматизована система обліку оплати проїзду, що ускладнює процес відшкодування громадянам та перевізникам витрат на пільгові перевезення.

Верховною Радою України 18 червня 2025 року прийнято у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг" (№5651-2), яким пропонується врегулювати питання надання пільг із оплати проїзду окремим категоріям громадян, визначивши порядок і розміри їх надання.

Очікується, що це стане можливим зокрема й завдяки запровадженню автоматизованої системи з видачею електронного квитка на безоплатній основі.

Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів проєкт готується до другого читання.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Міністерством розвитку громад та територій України.

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