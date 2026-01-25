Центр єдності українців відкриють у Швеції, - Мінсоцполітики

Центр єдності українців відкриють у Швеції

У Швеції відкриють Центр єдності українців

У Швеції відкриють Центр єдності українців для підтримки та взаємодії наших співвітчизників у цій країні.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, уряд Швеції ухвалив рішення про створення Центру єдності, який стане простором підтримки та взаємодії українців у цій країні.

Зазначається, що таке рішення стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту до Швеції міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна у жовтні 2025 року, а також зусиллям Посольства України в Швеції.

Реалізація проєкту

Повідомляється, що проєкт реалізовуватиметься у тісній співпраці зі шведськими органами влади, українською стороною та організаціями громадянського суспільства.

Наступний крок - узгодження деталей між урядами двох країн для того, щоб простір для українців у Швеції став повноцінним учасником Мережі єдності.

Топ коментарі
+14
Просто неймовірно, яким дурницями займається влада ще крім корупції і непотизму. Навіщо ви бляха роздуваєте держ апарат, якщо грошей катастрофічно не вистачає навіть для оборони?! Ці структури не роблять реально нічого корисного, як і Ветеран-Хаби чи ще якась хрінь. Місяць тому зайшов в один такий Хаб і зрозумів дві речі: 1) вони мені не допоможуть по жодній проблемі 2) вони там сидять, тільки, щоб отримувати зарплатню, і їм по*бати на твої проблеми. Навіщо мені йти в сраний Хаб, якщо вони відправляють мене напр. в Міськраду, я ї без них можу просто піти в Міськраду😁 ІМІТАЦІЯ - от як можна оцінити одним словом суть цієї влади. Так і з цим 💯
25.01.2026 11:51 Відповісти
+12
Просте питання, нахіба?
25.01.2026 11:45 Відповісти
+11
дебіли...прости господи...
25.01.2026 11:39 Відповісти
Нам би в Україні такий центр, бо при найменшій критиці влади ти одразу стаєш або порохоскотом або кацапом
25.01.2026 11:17 Відповісти
Чернишов таки працює!
25.01.2026 11:22 Відповісти
25.01.2026 11:39 Відповісти
Там вже є наше посольство, хіба воно не повинно саме цим і займатися?
Світлана Заліщук, питання до тебе.
Нахіба плодити мін'єдчиків на кшталт Чернишова? Доречі, де він?
25.01.2026 11:44 Відповісти
На партийном задании
25.01.2026 12:21 Відповісти
Заліщук насолоджується життям.Баругу поборола-можна і відпочити
25.01.2026 12:46 Відповісти
25.01.2026 11:45 Відповісти
Нелох придумав ще пристроїти якусь шоблу уже носатого пристраюаав в мінєт
25.01.2026 11:50 Відповісти
25.01.2026 11:51 Відповісти
Не пишіть дурню, будь ласка. Українці ненавидять не одне одного, а лише деяких "українців", і мають на те повне право. Мабуть, вам з Румунії не видно, як тут люди допомагають одне одному.
25.01.2026 12:18 Відповісти
Та це вже було!Мін.Єдності,курносий крадій чернишов.
25.01.2026 12:38 Відповісти
Блін як мінімум вже 4 України - одна на ТОТ, 2 окопи, 3 броньовані слуги, 4 за кордоном 😿
25.01.2026 12:44 Відповісти
А в Монако такий центр є?Як там українці єднаються?
25.01.2026 13:27 Відповісти
Монако протримається - навіть без мівіни! Не хвилюйтеся так...
25.01.2026 13:52 Відповісти
Знов корито.державне прогризли блді коченні!!!!
Краще всі грошівкладітб в ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ!!!!
25.01.2026 13:29 Відповісти
Ще й шведів приплутали.
25.01.2026 13:51 Відповісти
 
 