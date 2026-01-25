Центр єдності українців відкриють у Швеції, - Мінсоцполітики

У Швеції відкриють Центр єдності українців для підтримки та взаємодії наших співвітчизників у цій країні.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Так, уряд Швеції ухвалив рішення про створення Центру єдності, який стане простором підтримки та взаємодії українців у цій країні.

Зазначається, що таке рішення стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту до Швеції міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна у жовтні 2025 року, а також зусиллям Посольства України в Швеції.

Також читайте: Швеція скоротить допомогу п’ятьом країнам, щоб перенаправити ці кошти на підтримку України

Реалізація проєкту

Повідомляється, що проєкт реалізовуватиметься у тісній співпраці зі шведськими органами влади, українською стороною та організаціями громадянського суспільства.



Наступний крок - узгодження деталей між урядами двох країн для того, щоб простір для українців у Швеції став повноцінним учасником Мережі єдності.

Також читайте: В Україні право на пільговий проїзд мають близько 10,7 мільйона громадян, – Мінсоцполітики