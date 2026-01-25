Центр єдності українців відкриють у Швеції, - Мінсоцполітики
У Швеції відкриють Центр єдності українців для підтримки та взаємодії наших співвітчизників у цій країні.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, уряд Швеції ухвалив рішення про створення Центру єдності, який стане простором підтримки та взаємодії українців у цій країні.
Зазначається, що таке рішення стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту до Швеції міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна у жовтні 2025 року, а також зусиллям Посольства України в Швеції.
Реалізація проєкту
Повідомляється, що проєкт реалізовуватиметься у тісній співпраці зі шведськими органами влади, українською стороною та організаціями громадянського суспільства.
Наступний крок - узгодження деталей між урядами двох країн для того, щоб простір для українців у Швеції став повноцінним учасником Мережі єдності.
Світлана Заліщук, питання до тебе.
Нахіба плодити мін'єдчиків на кшталт Чернишова? Доречі, де він?
Краще всі грошівкладітб в ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ!!!!