Ветераны Третьего армейского корпуса запустили в Киеве мобильные пункты несокрушимости

Военнослужащие и ветераны Третьего армейского корпуса организовали мобильные пункты несокрушимости в районах Киева с длительными отключениями света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ветераны Третьего армейского корпуса помогают киевлянам

Киевляне помогают военным пожертвованиями, военные - помогают горожанам пережить холода с отключением света, воды и тепла. Фудтраки работают ежедневно - здесь можно погреться у костра, выпить горячие напитки и зарядить телефон. Так ветераны Третьей штурмовой развозят по городу горячую еду и тепло.









Читайте также: Два больших пункта обогрева площадью по 700 кв. м развернут в Киеве, - Клименко

"Защитники знают, как выживать в сверхтяжелых условиях, и не могли остаться в стороне. Это наша личная инициатива, которую поддержал командир Андрей Билецкий. Пока чиновники ищут виновных, военные действуют", - говорит глава ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев.

24 января к инициативе присоединилась патронатная служба "Ангелы" Третьего армейского корпуса со своим фудтраком.

"Кому-то нужна реабилитация и протезирование. Кому-то - просто тепло, горячий чай и зарядка для телефона. Помогаем всем, чем можем", - говорит руководительница службы Елена Толкачева.

В планах Тройки - запустить стационарные пункты несокрушимости.

Читайте также: В ГСЧС объяснили, какие устройства разрешено заряжать в пунктах несокрушимости