Ветераны Третьего армейского корпуса запустили в Киеве мобильные пункты несокрушимости
Военнослужащие и ветераны Третьего армейского корпуса организовали мобильные пункты несокрушимости в районах Киева с длительными отключениями света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ветераны Третьего армейского корпуса помогают киевлянам
Киевляне помогают военным пожертвованиями, военные - помогают горожанам пережить холода с отключением света, воды и тепла. Фудтраки работают ежедневно - здесь можно погреться у костра, выпить горячие напитки и зарядить телефон. Так ветераны Третьей штурмовой развозят по городу горячую еду и тепло.
"Защитники знают, как выживать в сверхтяжелых условиях, и не могли остаться в стороне. Это наша личная инициатива, которую поддержал командир Андрей Билецкий. Пока чиновники ищут виновных, военные действуют", - говорит глава ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев.
Фудтраки с горячей едой и теплом работают в районах с блэкаутами
24 января к инициативе присоединилась патронатная служба "Ангелы" Третьего армейского корпуса со своим фудтраком.
"Кому-то нужна реабилитация и протезирование. Кому-то - просто тепло, горячий чай и зарядка для телефона. Помогаем всем, чем можем", - говорит руководительница службы Елена Толкачева.
В планах Тройки - запустить стационарные пункты несокрушимости.
