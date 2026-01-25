РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8500 посетителей онлайн
Новости Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
3 370 14

Ветераны Третьего армейского корпуса запустили в Киеве мобильные пункты несокрушимости

пункт несокрушимости

Военнослужащие и ветераны Третьего армейского корпуса организовали мобильные пункты несокрушимости в районах Киева с длительными отключениями света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ветераны Третьего армейского корпуса помогают киевлянам

Киевляне помогают военным пожертвованиями, военные - помогают горожанам пережить холода с отключением света, воды и тепла. Фудтраки работают ежедневно - здесь можно погреться у костра, выпить горячие напитки и зарядить телефон. Так ветераны Третьей штурмовой развозят по городу горячую еду и тепло.

Два больших пункта обогрева площадью по 700 кв. м развернут в Киеве, - Клименко

"Защитники знают, как выживать в сверхтяжелых условиях, и не могли остаться в стороне. Это наша личная инициатива, которую поддержал командир Андрей Билецкий. Пока чиновники ищут виновных, военные действуют", - говорит глава ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев.

Фудтраки с горячей едой и теплом работают в районах с блэкаутами

24 января к инициативе присоединилась патронатная служба "Ангелы" Третьего армейского корпуса со своим фудтраком.

"Кому-то нужна реабилитация и протезирование. Кому-то - просто тепло, горячий чай и зарядка для телефона. Помогаем всем, чем можем", - говорит руководительница службы Елена Толкачева.

В планах Тройки - запустить стационарные пункты несокрушимости.

В ГСЧС объяснили, какие устройства разрешено заряжать в пунктах несокрушимости

Автор: 

пункт несокрушимости Третий армейский корпус
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Цезор, велике прохання - на тлі всього цього та іншіх новин - не треба згадувати про день народження однієї людини.
показать весь комментарий
+6
Боротьба триває...
показать весь комментарий
+3
Краще б думали б про фронт! Боротьба за місця в парламенті триває. «Нас врятує тільки абсолютна військова диктатура» - Андрій Білецький.
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Краще б думали б про фронт! Боротьба за місця в парламенті триває. «Нас врятує тільки абсолютна військова диктатура» - Андрій Білецький.
показать весь комментарий
Ще можна додати суди трійки і загороджувальні загони. Україна летить в прірву
показать весь комментарий
25.01.2026 14:45 Ответить
А хто це за один, такий бравий вояка в однострої???)
показать весь комментарий
25.01.2026 15:01 Ответить
Кацапи звуть його "Алоiзич".
показать весь комментарий
25.01.2026 16:11 Ответить
Что вы скромничаете."Фудтраки працюють щодня -" пишите уже"фудтраки працюють everydays"..." "everybody -гайда пити гарячу гарбату"..
показать весь комментарий
25.01.2026 14:59 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ветеран - майже святе слово. Але скільки з тих ветеранів вже продалися або готові продатися зебанді???
показать весь комментарий
За такі слова можна відповісти.. ніколи не продамся ніколи не піду під прапори влади.
показать весь комментарий
А ума не вистачає назвати просто- " Пункти допомоги, обов*язково влупити дешевий пафос.
показать весь комментарий
Символи корупції мародерства недієздатномті
показать весь комментарий
ну це краще, ніж їздити і рекетувати таких же ветеранів
показать весь комментарий
у мени мешкае одна хнида от белецкого , серхии власенко така хнида шо понимаю хто такое белецкий, мразоты из мразот , утекли с нулевки в тыл , и проклянают украину
показать весь комментарий
